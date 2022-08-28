James Webb Uzay Teleskobu, Einstein Halkası'nı Görüntüledi

Kurulduğu günden bu yana kozmosun derinliklerinden birçok göz alıcı görüntü paylaşan James Webb Uzay Teleskobu, şimdi milyarlarca ışık yılı uzaklıktan Einstein Halkası'nı görüntüledi.

İnsanlığın geliştirdiği en önemli şeylerden biri olan James Webb Uzay Teleskobu, evrenin sırlarını ortaya çıkarmak için 25 Aralık 2021'de uzaya fırlatıldı. Görevine başlayan teleskoptan ilk fotoğraflar geçen ay geldi. Ayrıca Jüpiter'in göz kamaştıran görüntüleri de geçtiğimiz günlerde bizlerle buluştu.

Şimdi James Webb'den yepyeni bir fotoğraf daha geldi. Reddit'te bir astronomi yüksek lisans öğrencisi tarafından paylaşılan görüntü, çığır açan teleskobun 12 milyar ışık yılı uzaklıktan Einstein Halkası'nı yakaladığını gösterdi.

James Webb Uzay Teleskobu, Görüntüleriyle Çığır Açmaya Devam Ediyor

Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın fikirleriyle tanıtılan Einstein Halkası'na, uzak bir galaksiden gelen ışınların araya giren büyük bir cisim (bu başka bir galaksi olabilir) nedeniyle halka benzeri görüntüsü denir. Yerçekimi merceğine bir örnek, görseldeki uzak galaksi, daha yakın galaksi ve gözlemci (bu durumda James Webb) hizalandığında meydana gelir. Spaceguy44 tarafından paylaşılan görüntüde söz konusu galaksi, 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan SPT-S J041839471.8'dir.

Açıklamalara göre Einstein Halkası olmadan bu görüntüye ulaşamazdık çünkü ışığın bu bükülmesi normalde görülmesi imkânsız olan galaksilerin incelenmesine olanak sağlıyor. Bu durumu gerçek hayatta yaşamak isteyenler bir kadehin tepesinden tabanına bakarak bunu görebilirler.

Son olarak bu görüntünün Webb'in mid-infrared (MRI) kamerası ile çekildiği belirtiliyor. Aynı bölge daha önce Webb tarafından görüntülenmişti ancak bu görüntünün şimdiki kadar net olmadığını da belirtelim.