James Webb Uzay Teleskobu, Einstein Halkası'nı Görüntüledi
James Webb Uzay Teleskobu ilk verilerini göndermeye başladığından bu yana evrenin pek çok köşesini keşfetti. Bugünse Einstein Halkası gözler önüne seriliyor.
Kurulduğu günden bu yana kozmosun derinliklerinden birçok göz alıcı görüntü paylaşan James Webb Uzay Teleskobu, şimdi milyarlarca ışık yılı uzaklıktan Einstein Halkası'nı görüntüledi.
İnsanlığın geliştirdiği en önemli şeylerden biri olan James Webb Uzay Teleskobu, evrenin sırlarını ortaya çıkarmak için 25 Aralık 2021'de uzaya fırlatıldı. Görevine başlayan teleskoptan ilk fotoğraflar geçen ay geldi. Ayrıca Jüpiter'in göz kamaştıran görüntüleri de geçtiğimiz günlerde bizlerle buluştu.
James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in Yeni Görüntülerini Elde Etti
Dünya'nın en yeni ve en büyük uzay teleskobu James Webb, Jüpiter'i daha önce hiç olmadığı kadar net, berrak ve auroralarıyla birlikte gözler önüne seriyor.
Şimdi James Webb'den yepyeni bir fotoğraf daha geldi. Reddit'te bir astronomi yüksek lisans öğrencisi tarafından paylaşılan görüntü, çığır açan teleskobun 12 milyar ışık yılı uzaklıktan Einstein Halkası'nı yakaladığını gösterdi.
James Webb Uzay Teleskobu, Görüntüleriyle Çığır Açmaya Devam Ediyor
Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın fikirleriyle tanıtılan Einstein Halkası'na, uzak bir galaksiden gelen ışınların araya giren büyük bir cisim (bu başka bir galaksi olabilir) nedeniyle halka benzeri görüntüsü denir. Yerçekimi merceğine bir örnek, görseldeki uzak galaksi, daha yakın galaksi ve gözlemci (bu durumda James Webb) hizalandığında meydana gelir. Spaceguy44 tarafından paylaşılan görüntüde söz konusu galaksi, 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan SPT-S J041839471.8'dir.
Açıklamalara göre Einstein Halkası olmadan bu görüntüye ulaşamazdık çünkü ışığın bu bükülmesi normalde görülmesi imkânsız olan galaksilerin incelenmesine olanak sağlıyor. Bu durumu gerçek hayatta yaşamak isteyenler bir kadehin tepesinden tabanına bakarak bunu görebilirler.
Son olarak bu görüntünün Webb'in mid-infrared (MRI) kamerası ile çekildiği belirtiliyor. Aynı bölge daha önce Webb tarafından görüntülenmişti ancak bu görüntünün şimdiki kadar net olmadığını da belirtelim.
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