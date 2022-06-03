NASA, James Webb Uzay Teleskobundan İlk Görüntülerin Geleceği Tarihi Açıkladı

NASA, James Webb uzay teleskobunu çalışmaya başlamaya hazır hâle getirdiği için birkaç test görüntüsü yayınladı. Bununla birlikte uzay ajansı, James Webb teleskobundan gerçek ilk görüntüleri ne zaman görmeyi bekleyebileceğimizi de açıkladı.

NASA'dan gelen yeni bir rapora göre uzay ajansı ilk tam renkli görüntülerini ve verilerini 12 Temmuz 2022'de yayınlamayı planlıyor. Webb, 2021 yılının Aralık ayında gezegenimizden fırlatıldı. Bu fırlatmadan bu yana, son birkaç ayını mevcut son konumuna gelmek için harcadı. Oradan tüm aletlerini kalibre edip kullanıma hazır hâle getirmeyi başardı.

NASA, iki süper Dünya gibi ötegezegen çalışmalarına derinlemesine dalmaya hazırlandığını zaten söylemişti ve bu yıl içinde bu gezegenler hakkında daha fazla şey öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Yine de kimse ilk görüntülerin bu kadar erken gelebilecek olmasını beklemiyordu. NASA'ya ait mevcut 10 yıllık uzay teleskobunun bile ilk çalışmaları yaklaşık 5 yılı almıştı.

James Webb, Gökbilimcileri ve İnsanları Şaşırtacak

Webb proje bilimcisi Klaus Pontoppidan yaptığı açıklamada şu ifadelere değindi:

"Webb'in ilk görüntüleri ve verileri için hedeflerimiz hem teleskobun güçlü araçlarını sergilemek hem de gelecek bilim misyonunun önizlemesini yapmaktır. Gökbilimcilere ve insanlara şaşıracakları bir şey sunacağından eminiz."

NASA, kara delikler, yıldızların oluşumu ve hatta evrenin erken dönem süreçleri gibi şeyleri teleskop kullanarak gözlemlemek için şimdiden bazı görevler planladı. Bu görevlerinin tamamının evreni daha iyi anlamamıza yardımcı olacağı düşünülüyor. Şimdiye kadarki hizalama süreci boyunca gördüğümüz test görüntüleri oldukça heyecanlandıracak cinstendi. Şimdilik tek yapmamız gereken 12 Temmuz tarihini beklemek olacak.