James Webb Uzay Teleskobu İlk Süpernovasını Yakalamış Olabilir

James Webb Uzay Teleskobu, ilk süpernovasının bir görüntüsünü yakalamış olabilir. Uzay teleskobunun arkasındaki ekip, bu ayın başlarında bir grup görüntü ve olası geçici durum hakkında kısa bir rapor paylaştı. Rapora göre ekip, SDSS J141930.11+525159.3 galaksisinde bir kızılötesi geçiş keşfettiğine inanıyor.

Ekip, James Webb'in cismin parlaklığı nedeniyle ilk süpernovayı görmüş olabileceğine inanıyor. Nesne galaksinin geri kalanından çok daha parlak ve Webb galaksiyi beş gün arayla gözlemlediğinde nesne hafifçe kararmış duruma geçti. Ekip, bunun süpernova davranışıyla uyumlu olduğunu söylüyor.

Ne yazık ki olayın net bir süpernova olup olmadığını söylemek imkânsız. En azından henüz değil. James Webb ekibi, nesnenin bir süpernova olup olmadığını anlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olacağını söylüyor ancak Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden (STScI) Mike Engesser, Inverse'e bunun çok iyi bir süpernova adayı olduğunu söyledi.

Araştırmacılar Olayın Süpernova Olup Olmadığını Araştırıyor

James Webb tarafından yayınlanan yeni görüntü serisi, gördüğümüz önceki fotoğraflar kadar şaşırtıcı değil ancak yine de oldukça dikkat çekici. Görüntü dört farklı bölüme ayrılmış durumda. Hem James Webb hem de Hubble'dan yakalamaları içeriyor. Kolajdaki dördüncü görsel, aralarındaki farkı gözler önüne seriyor. Yakından bakıldığında, James Webb'in yakaladığı olası süpernovayı neredeyse görebilirsiniz.

Yine de James Webb bu tür olayları gözlemlemek için inşa edilmedi. Bunun yerine uzak gezegenleri incelemek ve suyu ve diğer yaşam belirtilerini tespit etmek için çalışıyor. Bu nedenle muhtemelen bir süpernova görüntüsünü yakalamış olması heyecan verici. James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz günlerde kalıcı bir hasar görmesine rağmen beklentileri aşmaya devam ediyor.

James Webb'in süpernovayı tespit ettiği galaksi, üç ila dört milyar ışık yılı uzaklıkta. Sonuç olarak gördüğümüz fark, üç ila dört milyar yıl önce meydana gelen bir patlamanın yavaş yavaş sönen ışığından ibaret. Bir yıldız öldüğünde ve bir süpernova meydana geldiğinde, tüm olay bir saniyeden çok daha kısa bir sürede gerçekleşiyor. Ortaya çıkan ateş topu yine de büyüyebiliyor ve parlayabiliyor.

Mevcut hipotez, James Webb'in bu süpernovayı, parlaklığı zirveye ulaştıktan hemen sonra fark ettiği yönünde. Sonuç olarak, birkaç gün sonra geçici olayın kararması, onun gerçekten bir süpernova olduğunun güçlü bir göstergesi olabilir.