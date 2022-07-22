James Webb Uzay Teleskobu Kalıcı Hasar Gördü

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Aralık ayında fırlatıldığından bu yana en az 19 mikrometeroit tarafından hasar aldı. Dünya'ya şimdiye kadarki en derin evren görüşünü sağlayan James Webb Uzay Teleskobu, bu mikrometeorların çarpışmalarından kalıcı olarak hasar gördü.

Aralarından en büyüğü, teleskobun 18 altın kaplama aynasından birinde geri dönüşü olmayan bir hasar bıraktı. NASA geçtiğimiz ay meteoroit çarpmasıyla ilgili bir yazı yayınlamış ve teleskobu uzayın zorluklarına dayanacak şekilde inşa ettiğini ve ara sıra mikrometeoroit çarpışmaları olacağını bildiğini söylemişti.

NASA Bu Hasarı Almayı Bekliyordu

NASA Goddard'daki Webb optik teleskop yöneticisi Lee Feinberg, teleskobun bir noktada hasarlarla karşılacağını bildiğini belirterek, "Webb'in uzaya maruz kalan aynaları ile ara sıra mikrometeoroit etkilerinin zaman içinde teleskop performansını az da olsa düşürmesini bekliyorduk." dedi. Bununla birlikte "hasar, lansman öncesi modellemenin tahmin edildiğinden daha büyüktü" dedi ve bilim insanları, hasardan ne gibi uzun vadeli etkilerin geleceğinden emin değiller.

NASA, Sky News'e göre, "Her mikrometeoroit, normal dalga cephesi algılaması sırasında ölçüldüğü gibi, etkilenen ayna segmentinin dalga cephesinde bozulmaya neden oldu." dedi. NASA ayrıca olayı "kaçınılmaz tesadüfi bir olay" olarak nitelendirdi ve bunu "güneş sistemi toz partikül ortamı hakkındaki bilgilerini" artırmak için bir fırsat olarak kullanacaklarını söyledi.

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