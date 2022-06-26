James Webb Uzay Teleskobu Önemli Bir Aşamayı Daha Geride Bıraktı

NASA, çığır açan James Webb Uzay Teleskobu sayesinde ilk yıldızlararası keşiflerini yayınlamak için hızlanıyor. 12 Temmuz'a gelindiğinde evreni çok daha net bir mercekten görmeye başlayabileceğiz. Bu merakla beklenen güne hazırlanırken JWST araştırmacıları, teleskobun çığır açan ekipman parçalarının her birini titizlikle mükemmelleştiriyor.

NASA bilim insanları bu hafta NIRSpec adlı James Webb Uzay Teleskobu'na (JWST) monteli bir cihazın gözünü başarıyla kalibre ettiklerini duyurdular. Bu, NASA'nın James Webb'i düzenli olarak kullanmaya başlayacağı yolda önemli bir adım olması nedeniyle kayda değer bir kilometre taşı. NASA'nın temel olarak JWST'yi tamamen başlatmadan önce analiz ve gözlem yoluyla test kontrol noktaları olarak düşünebileceğiniz 17 "modu" geçmesi gerekiyor.

NIRSpec ve NIRCam Ne İşe Yarıyor?

NIRSpec de elbette bunlardan biriydi ve böylelikle 10 önemli aşama tamamlanmış oldu. 12 Temmuz'a kadar bu önemli aşamaların tamamının tamamlanması ve merakla beklenen görüntülerin gelmesi bekleniyor. JWST ekibi NIRSpec'i temel olarak "Yakın Kızılötesi Spektrografı, yani yakın kızılötesi dalga boylarında astrofiziksel ve gezegensel nesnelerin spektrumlarını gözlemleyen Webb teleskobundaki araçtır." olarak açıklıyor.

NIRCam, esasen kozmosu zamanın başladığı zamanki gibi tespit etme ve görüntüleme sorumluluğunu üstlenecek. Başından beri JWST'nin bir parçası olan havacılık devi Lockheed Martin'in uzay bilimi ve enstrümantasyon direktörü Alison Nordt, "NIRCam çalışmıyorsa, teleskop da çalışmıyor." diyerek önemini açıklıyor.

Peki siz James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelecek görüntüler için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.