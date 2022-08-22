James Webb Uzay Teleskobu Verileriyle Oluşturulan Görsel, Sarmal Bir Galaksi'yi Gösteriyor

NASA, Temmuz ayında James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk görüntüleri yayınladı ve uzay aracı hâlâ görüntü ve veriler göndermeye devam ediyor. Resmî görüntü yayınlarının yanı sıra, teleskop tarafından yakalanan ham veriler de inanılmaz miktarda malzeme ve imkân sağlıyor. Bir astronomi mezununun ham verilerden elde ettiği en son görüntülerden biri Çubuklu Sarmal Galaksi'nin büyüleyici bir görüntüsünü veriyor.

Çubuklu Sarmal Galaksi, daha resmî adıyla NGC 1365 olarak biliniyor. Dünya'dan yaklaşık 56 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan bu galaksi, aktif olarak beslenen süper kütleli bir kara deliğe sahip ve yıldız oluşturan bir galaksidir. Hatta biri bizim Samanyolu kara deliğimize bile benzer.

Reddit kullanıcısı u/SpaceGuy44, görüntüyü James Webb'den alınan ham verilerden işledi. NGC 1365, kendi Samanyolu galaksimize oldukça benzer. Samanyolu ve diğer çubuklu sarmal galaksilerden farklı olarak NGC 1365, üzerinde uzanan iki eski yıldıza sahip.

Çubuklu Sarmal Galaksiler Nasıl Oluşur?

Çubuklu Sarmal Galaksi gibi büyüleyici galaksiler, bir galaksinin merkezinin etrafında farklı hızlarda dönen gazlar, yıldızlar ve galaksi tozları topluluğu sayesinde oluşur. Bu, Inverse'e göre çevresindeki partiküllerin daha yüksek ve daha düşük yoğunluklarda oluşmasına neden olur. Bilim insanları NGC 1365'teki çubukların, galaksideki yeni yıldız oluşumunu besleyen şeyin bir parçası olabileceğine inanıyor.

James Webb uzay teleskobunun arkasındaki ekip, potansiyeli nedeniyle bu nadir sarmal galaksiyi seçti. SpaceGuy44'ün işlediği ham veriler, James Webb'in ilk tam boyutlu görüntülerini göstermeden önce yakalandı. Bu nedenle burada gördüklerimiz James Webb'in şimdiye kadar yakaladığı ilk verilerden yalnızca bazıları.

Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScI), James Webb'i Çubuklu Sarmal Galaksi gibi galaksileri incelemek adına kalibre etmek için aylarını harcadı ve bu, işleyip Dünya'yla paylaşmamızı bekleyen yüzlerce GB'lık ham veri olduğu anlamına geliyor.