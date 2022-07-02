James Webb Uzay Teleskobunun Ayarlanması Gereken Son Bir Modu Kaldı

12 Temmuz'da yapılması planlanan James Webb Uzay Teleskobundan ilk bilim görüntülerinin yayınlanması için geri sayım başladı ancak tam bilim operasyonları başlamadan önce Webb'in dört cihazının her birinin kalibre edilmesi ve hazır olduğundan emin olmak için çeşitli modlarında kontrol edilmesi gerekiyor. Bu hafta Orta Kızılötesi Araç (MIRI) kontrollerini tamamladı ve NASA teleskobun neredeyse hazır olduğunu duyurdu.

Webb'in Yakın Kızılötesi aralıkta çalışan diğer üç cihazının aksine, MIRI Orta Kızılötesi'nde çalışıyor, bu da ekstra bazı özellikleri olduğu anlamına geliyor. Silikon dedektörlerinin çalışabilmesi için çok soğuk olması gerektiğinden, çalışma sıcaklığına ulaşan son cihazdı. Sıcaklığını tam olarak kontrol etmek için MIRI cihazında hem ısıtıcı hem de soğutucu bulunuyor. MIRI, bu yıl Nisan ayında çalışma sıcaklığına ulaştı ve o zamandan beri kapsamlı bir kalibrasyon sürecinden geçti ve mühendisler, görüntülemesinin düşük ve orta çözünürlüklü spektroskopisinin ve son olarak koronografik görüntüleme modlarının hepsinin kullanıma hazır olduğunu onayladı.

James Webb Uzay Teleskobu Son Hazırlıklarını Tamamlıyor

MIRI Avrupa baş araştırmacısı Gillian Wright ve MIRI bilim başkanı George Rieke yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MIRI'nin artık tüm yeteneklerinde beklenenden daha iyi performans gösteren ve işleyen son teknoloji ürünü bir cihaz olmasından heyecan duyuyoruz. Çok uluslu ekibimiz sadece birkaç hafta içinde MIRI'yi hazırlamak için harika bir iş çıkardı. Şimdi MIRI kızılötesi evreni daha önce hiç ulaşılmamış şekillerde ve derinliklerde keşfetmeye başlarken bu aleti gerçeğe dönüştüren tüm insanları, bilim insanlarını, mühendisleri, yöneticileri, ulusal ajansları, ESA'yı ve NASA'yı kutluyoruz"

Şu ana kadar James Webb Uzay Teleskobunun 17 modunun 16'sı tamamlanmış durumda. Son modu da gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra Webb bilim operasyonlarına, ötegezegen atmosferlerine bakmaya, evrendeki en eski galaksilerden bazılarını bulmaya ve çok daha fazlası için hazır olacak.