James Webb Uzay Teleskobu'nun Verileri Bizlere Yalan Söylüyor Olabilir

James Webb Uzay Teleskobu ilk olarak Temmuz ayında NASA'nın Webb'in ilk görüntülerini yayınlamasıyla bilimsel operasyonlara başladı. Ardından bir ötegezegende karbondioksit tespiti de dâhil olmak üzere birkaç aydır muhteşem keşiflerle karşımıza çıktı. Şimdi ise Harvard ve MIT'den bilim insanları James Webb'in verilerinin astronomlara yalan söylüyor olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Araştırmacılar Nature Astronomy'de yeni bir çalışma yayınladılar. Çalışmada astronomların James Webb'in verilerine ilişkin mevcut yorumlarının, bir gezegenin yaşanabilir olup olmadığını söyleme ihtimallerini nasıl zayıflatabileceğini detaylandırıyorlar. Fotoğrafların bir malzemeden nasıl geçtiğini belirlemek için kullanılan mevcut modelin, James Webb'in sunduğu veri kalitesiyle aynı seviyede olmadığını söylüyorlar.

Bilim İnsanları Verileri Okumanın Yeni Formülü Üzerinde Çalışıyor

Araştırmacılar, mevcut modelin keşfedilen bileşiklerin yüzdelerini ayırt edemediğini söyleyerek bir üniversite basın bülteninde konuyu özetledi. Bu tutarsızlıklar nedeniyle çeviri modelimiz James Webb'in yakalayabileceği aynı kesinliğe ulaşmıyor. Bu, atmosferik okumaların ve diğer James Webb verilerinin yanlış yorumlanabileceği anlamına geliyor.

Yaşanabilir ötegezegenler bulmak için ne kadar çaba harcandığını düşündüğümüzde, Webb'in sunduğu verileri tam ve etkili bir şekilde tercüme edememek çok büyük bir sorun ancak bu aynı zamanda mevcut modeli nasıl yükseltip James Webb kadar hassas hale getireceğimiz sorusunu da beraberinde getiriyor. Araştırmacılar bunu yapabilmek için ışığın ve maddenin nasıl etkileştiğini belirlememiz gerektiğini söylüyorlar.

James Webb, bilim insanlarını verileriyle şaşırtmaya devam ediyor ve bu verileri doğru okuyamıyor olmamız şu anda önemli bir sorun.