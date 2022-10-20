James Webb Uzay Teleskobu, Yaratılış Sütunları'nı Görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu'nun yakalamış olduğu görüntüler, yıldızlararası evrende popüler pek çok noktaya Hubble sonrası bakış atmamızı sağladı. Şimdi ise araştırmacılar, yaklaşık 6.500 ışık yılı uzaklıktaki Kartal Nebula'sında yıldız oluşturan Yaratılış Sütunları'nın şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsünü yakaladılar.

Yakın kızılötesi resim, Hubble'ın 1995'te çektiği görüntüden çok daha fazla ayrıntıyı gösteriyor ve bol miktarda yıldız (özellikle yeni doğanlar) görülüyor.

Yeni yıldızlar, görüntüdeki parlak kırmızı ışık noktalarını kapsıyor ve "sadece" birkaç yüz bin yaşında oldukları tahmin edilmekte. Sütunların kırmızı parıltısı, hidrojene enerji veren ve onu dışarı doğru iten etkilerin sonucunda ortaya çıkıyor. Samanyolu'nun yıldızlararası ortamının gazı ve tozu, bu kadar yoğun bir alanda daha uzaktaki nesneleri engellediği için görüntüde hiçbir galaksi gözükmüyor.

Yaratılış Sütunları Yıllar Önce Hubble Tarafından da Görüntülenmişti

Yaratılış Sütunları'nı ilk olarak 1995'te Hubble görüntüledi ancak o zamanki teknoloji, bölgedeki yıldızların yalnızca bir kısmını gözler önüne serebilmişti. 2014'te görüntünün düzenlenmesi çok daha fazla ayrıntı sağladı ancak görünür ışık, sütunları nispeten opak bıraktı ve oluşan yıldızlardan bazılarını sakladı. James Webb'ten gelen yeni görüntü ise Yaratılış Sütunları'nı tüm berraklığıyla gözler önüne seriyor.

Yaratılış Sütunları'nın görüntüsü elbette öylesine çekilmedi. Bilim insanları James Webb'in yıldızlar, gaz ve toz için daha doğru verileri sayesinde yıldız oluşum modellerini gözden geçirmeyi umuyorlar. Bu, insanlığın erken dönemlerdeki yıldız yaşamı anlayışını ve dolayısıyla genel olarak evreni anlama ve kavrama konusunda önemli bilgilere ışık tutabilir.