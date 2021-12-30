James Webb Uzay Teleskobu'nun Yörüngede Kalacağı Süre Açıklandı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile birlikte başarılı bir şekilde uzaya fırlatılan teleskobun yörüngede kalacağı süre belli oldu. Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Kullanım Ömrü Belli Oldu

Uzay teleskobu, geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Başlangıçta, JWST'nin kullanım ömrünün 5 ile 10 yıl civarında olacağı tahmin ediliyordu fakat NASA tarafından yapılan açıklama, teleskobun yörüngde kalacağı süreyi gözler önüne serdi.

Yapılan açıklamada, teleskobun 10 yıldan çok daha fazla süre boyunca yöründe kalabileceği belirtildi. NASA tarafından gerçekleştirilen analiz, uzay teleskobunun bilimsel çalışmaları daha uzun süre boyunca desteklemek için yeterli itici güce sahip olduğunu gösterdi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından aktarılan bilgilere göre ekstra itici güç, JWST'nin uzaya fırlatıldığında üzerinde bulunduğu Ariane 5 roketinin yüksek hassasiyeti sayesinde mümkün hale geldi. Ariane 5 roketinin yanı sıra birinci ve ikinci düzeltme manevraları da itici güce sahip olunmasında bir öneme sahip.

NASA tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu manevraların hassasiyeti, uzay aracına kozmosu gözlemlemek için son konumunu korumak üzere kullanabileceği daha fazla itici güce sahip olmasını sağlıyor. NASA, birçok faktörün JWST'nin ömrünü etkileyebileceği konusunda uyardı.

Gerçekleştirilen bilimsel araştırma ile elde edilen sonuç, Hubble teleskobunun ömrüne benziyor. NASA başlangıçta Hubble teleskobunun yaklaşık olarak 15 yıl ömre sahip olacağını tahmin etmişti fakat teleskop, 30 yılı aşkın bir süredir göreve devam ediyor.

NASA Uzay Teleskobu Satışa Çıkarıldı

Bir kişi, Craigslist isimli seri ilan sitesi üzerinden uzay teleskobu satışa çıkardı. Teleskobun fiyatı ise 10 milyon dolar olarak belirlendi. İlanda yer alan bilgilere göre herhangi bir ülke kısıtlaması bulunmuyor. Yani teleskop, dünyanın herhangi bir ülkesine gönderilebilecek.

10 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir ücret ödeyerek satın alma işlemini gerçekleştiren kişiye uzay teleskobunun standart deniz konteynerinde gönderileceği açıklandı. Böylesine yüksek bir ücreti verecek kişinin çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

Maryland merkezli bir havacılık ve uzay şirketi PotomacCEO'su koleksiyoncu John Urciolo, BBXRT teleskobunu satın aldıktan yaklaşık olarak yirmi yıl sonra satmaya karar verdi. Urciolo, Futurism'e yaptığı açıklamada, teleskobun satılmasına yönelik bir acelesinin olmadığının altını çizdi.