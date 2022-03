James Webb Uzay Teleskopu'ndan İyi Haberler Geliyor

James Webb Uzay Teleskopu'nun devasa aynalarını hizalama çalışmaları o kadar iyi gitti ki, görev ekibi optik performansının "gözlemevinin ulaşmak için inşa edildiği bilim hedeflerini karşılayabileceğine ve aşabileceğine" inanıyor.

Bu, yaşamı destekleyebilecek uzak gezegenleri ararken ve evrenin kökenleri hakkında daha fazla şey keşfetme arayışı içinde uzayın derinliklerini incelemeye hazırlanırken, şimdiye kadar yapılmış en güçlü uzay teleskobu için mümkün olan en iyi haber.

James Webb Uzay Teleskop'u, en az 10 yıl sürmesi beklenen görevi için Aralık 2021'in sonuna doğru fırlatıldı.

Bu hafta Webb ekibi, teleskobun optiklerinin beklentilerde veya daha üzerinde performans gösterdiğini kontrol eden "ince evreleme" olarak bilinen bir ayna hizalama sürecinin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Ekip, Webb'in optik durumunda herhangi bir kritik sorun veya ölçülebilir bir kirlilik veya tıkanıklık bulunmadığını belirterek, testlerinin gözlemevinin uzaktaki nesnelerden başarılı bir şekilde ışık toplayabildiğini ve aletlerine iletebildiğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Bu mükemmel haber, teleskobun Dünya'dan yaklaşık bir milyon mil uzaktaki yörüngesinden yaklaşık üç ay sonra başlaması beklenen evreni keşfinin önünü açıyor. NASA bu hafta, 21 fit genişliğindeki aynadaki 18 parçanın hepsinin hizalama prosedürleri sırasında tek bir yıldızdan ışık toplarken parlak bir şekilde parladığı Webb teleskop özçekimini de yayınladı.

A special lens inside the NIRCam instrument took a "selfie" of Webb's mirror segments, verifying their alignment with NIRCam. The segments are bright as they are all collecting light from the same star in unison.