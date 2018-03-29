Jandarma Genel Komutanlığından Gülümseten Paylaşım

Son günlerde Twitter üzerinden ilginç paylaşımlar yapan Jandarma Genel Komutanlığı, sabah saatlerinde paylaştığı Sikorsky S-70 görseliyle görenleri gülümsetmeyi başardı.

Daha önce 8 Mayıs tarihinde Star War Günü’nü kutlayarak herkesi şaşırtmayı başaran Jandarma Genel Komutanlığı, o günden sonra resmi sosyal medya hesaplarına önem vermeye başlamış ve önemli paylaşımlar yapmıştı. Yeri geldiğinde güldüren yeri geldiğinde düşündüren paylaşımlarla önemli bir takipçi sayısına ulan hesap, bugün paylaştığı Sikorsky S-70 görseliyle ilginç bir hikayenin tekrar hatırlanmasına ön ayak oldu.

Takla atan Sikorsky S-70 görselinin üzerine yine ters şekilde “zoru başarırız, imkansız zaman alır." ifadesini koyan Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter hesabı, yine gündemin ilk sırasında oturmayı başardı. Komutanlık tarafından yapılan paylaşım ise şöyle oldu:

Takla Atan Sikorsky S-70’in Hikayesi

Fotoğrafın hikayesi 1990 yılında Sikorsky mühendislerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek S-70 modellerini ülkeye getirmesiyle başlıyor. Yeni helikopterleri görevli personele teslim eden mühendisler, kullanım konusunda verdikleri dersler sırasında helikopterin takla atamayacağı bilgisine yer veriyorlar.

TSK'ya gelen helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Türk pilotları ise modelle takla atılabileceğini söylüyor. İddiaya göre helikopteri çizen mühendis ve Türk pilotlar arasında konu inatlaşmaya gidiyor. Üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kg. olan 73101329 seri numaralı Sikorsky S-70’e takla attırıyor.

Mühendisler yaşananlara şaşkınlıkla bakarken, İyigün’e bunu nasıl başardığını soruyorlar ve “Turkish Gendarmerie – Türk Jandarması” cevabını alıyorlar. Sonrasında bu cevap, Jandarma Genel Komutanlığı personeli arasında bir espri olarak yaşamaya devam ediyor. Bütün bu olanlardan sonra Sikorsky, S-70’in takla attığı fotoğrafı, tanıtım broşürlerinde ve diğer reklamlarında kullanmaya başlıyor.