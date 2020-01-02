Jandarma, Polis Drone'unu Düşürdü: 'Tehdit Olarak Algıladık'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla uçurulan drone jandarma tarafından düşürüldü.

'Tehdit Olarak Algıladık'

Yılbaşını dışarıda geçirmek isteyen kişilerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak isteyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bir ilke imza atarak drone desteğinden faydalanmıştı. İnsansız Hava Aracı Bürosu tarafından kontrol edilen ve yaşanan gelişmelere anlık müdehale edebilmeye olanak sunan drone jandarma tarafından düşürüldü.

Bu garip gelişme sonrasında ortalık kısa süreli olarak karışsa da gerçek sonradan ortaya çıktı.

Yılbaşında güvenliği sağlamak için polis ile birlikte çalışan jandarma, drone ile yapılabilecek olası saldırılara karşın dronesavar silahlı timleri belirli alanlarda konuşlandırmıştı. Yeni yıla girmeye dakikalar kala havalandırılan ve yaklaşık değeri 10,000 TL olan bir drone olası bir tehdite karşın jandarma tarafından etkisiz hale getirildi ve duvara çarparak parçalandı.

Söz konusu durum hakkında açıklama yapan jandarma personeli, "Bize uçuş hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Tehdit olarak algıladığımız için düşürdük." dedi.