Japon Araştırmacılardan Dünya Dışı Yaşam Açıklaması

Tokyo Üniversitesi Astronomi Bölümü Profesörü Tomonori Totani, Dünya'nın dışında da yaşam olduğunu ifade etti. Bu düşüncenin çok heyecan verici olduğunu belirten Totani, Dünya dışı yaşam üzerine yapılan çalışmaların, canlılığın kökenini de açıklayabilmesini umduğunu söyledi.

Profesör Totani, evrende yaşamın, düşünülenden çok daha fazla olduğunu, ancak Dünya'mızın içinde yer aldığı bölümde bu yaşam belirtilerine rastlanmadığını söyledi. Totani, çalışmalarını evrende yaşamın temelini oluşturan, abiyogenez isimli bir süreç üzerine gerçekleştiriyor.

Bildiğimizden Çok Daha Fazlası Var

Şimdiye kadar bilinen tek yaşam kaynağı Dünya'da bulunuyor. Bu nedenle araştırmaların büyük çoğunluğu ribonükleik asit (RNA) üzerine gerçekleştiriliyor. Araştırmacılar, gözlemlenebilir evrende belirtilen sayılarda nükleotitin bulunmasının mümkün olmadığını belirtiyor.

Evren, gözlemlenebilen kısımdan çok daha büyük bir alana sahip. Totani, mevcut kozmolojinin, evrenin hızlı bir enflasyon döneminden geçtiğini ve doğrudan gözlemleyebileceğimiz sınırın ötesinde yer alan bölgenin genişlediğini ifade ediyor. Genişleyen bölge, abiyogenez modelleriyle düşünüldüğünde, yaşam belirtilerinin olma ihtimalinin çok yüksek olduğu söyleniyor.

Araştırmacılar, evrende Dünya'ya benzeyen 40 milyar gezegen olduğunu tahmin ettiklerini ve gezegenler arası bağlantı kurulmasının, düşünülenden çok daha uzun sürdüğünü ifade ediyor. Evrenin büyüklüğü düşünüldüğünde, bize başka bir gezegenden gönderilen bir mesajın hala yolda olabileceği söyleniyor.