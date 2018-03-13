Japon Çiftçiler, Domuz Saldırılarını Robot Kurtlarla Önleyecek

Kuzey Japonya'daki yaban domuzu popülasyonundan dert yanan Japon çiftçiler, mahsüllerini korumak için çareyi robot kurtlarda buldu.

Tarlalara saldıran domuzları korkutmak için kullanılan robot kurtlar, güneş enerjisi ile şarj oluyor. Görünüm itibarıyla oldukça ürkütücü olan kurtlar, Japon çiftçilerin mahsüllerini bölgedeki yabani hayvanların saldırılarından koruyacak. İlk kez geçen yaz test edilen robot kurtlar, şimdi Japonya'nın birçok yerinde üretilecek ve çiftçilerin en önemli sorunlarından bir tanesine çözüm olacak.

20 inç boyutunda olan ve "Süper Canavar Kurt" olarak da adlandırılan bu ilginç buluş, üzerindeki sensörler sayesinde yanına başka bir hayvan yaklaşınca uluyor. Böylelikle yabani hayvanlar, tarladaki mahsüllere zarar veremeden kaçıyor.

Her biri 5 bin dolar değerinde olan robot kurtlar, şimdiden binlerce ön sipariş aldı. Zira çiftçilerin bu denli ilgi göstermesinin altında, başta domuzlar olmak üzere diğer hayvanların son iki senede 46 milyon dolardan fazla zarara neden olması yatıyor.

Uzmanlar, ülkenin kuzeyinde yaşanan yaban domuzu artışının sebebi olarak iklim değişikliğini gösteriyor. 2011 yılında yaşanan tsunami sebebiyle çoğu çiftçi kuzey Japonya'yı terk etti ve yıllarca geri dönmedi. Bölgenin nüfusundaki düşüş, yaban domuzlarının sayısını da artırdı.

Konuyla ilgili konuşan Kuzey Japonya'daki Namie kasabasının Belediye Başkanı Tamotsu Baba, "Kasabamız, sayıları her geçen gün artan yaban domuzu tehditi altında. İnsanlar neredeyse her sokak başında domuzlarla karşılaşıyorlar. Bu durumu tersine çevirmezsek, kasaba daha da yaşanmaz bir hale gelecek" dedi.