Japon Girişimci Uzayda SpaceX İle Yarışacak

Japon girişimci ve Interstellar Technologies Inc.'in kurucusu Takafumi Horie, SpaceX ve Blue Origin gibi şirketlerle yarışabilecek bir sistem kurmaya çalışıyor. Onun savunduğu görüşler, birçok otorite tarafından değer görüyor.

Devletlerin uzaya gönderdiği roketler, genellikle yüksek maliyetli olabiliyor. Ortaya çıkan bu yüksek maliyetlerin azaltılabilmesi için uygun fiyatlı roket ve roket yakıtlarının tercih edilmesi gerekiyor. Bu Japon şirketi, daha uygun fiyatlı roket fırlatımının gerçekleştirilmesi için özel kuruluşlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Japon girişimci ilk başarısını yakaladı

Uzay alanında girişimde bulunmak isteyen bütün şirketlerin, öncelikli olarak kendisini ispat edebilecek düzeyde olması gerekiyor. Örneğin SpaceX firması, uzay konusunda lider şirketler arasında yer alabileceğini Falcon Heavy roketleri ile ispatlamıştı.

Tarih 4 Mayıs 2019’ u gösterdiğinde, MOMO-3 roketi Japon şirketi tarafından fırlatıldı ve yaklaşık olarak 113.4 kilometre yol alındı. İlk fırlatılan roketin uzaya ulaşmasından ziyade, belirli bir mesafe alması gerekiyordu. Şirket, 113.4 kilometre ile önemli bir başarı yakaladı.

Şirketin rekabet etmek zorunda olduğu Blue Origin, SpaceX, RoketLab gibi kuruluşlar da uzay alanında çok sıkı çalışıyor. Ayrıca Çin, bütün devlet imkanları ile birlikte uzayda rekabeti kız ıştıranlar arasında yer alıyor. Japon şirketinin MOMO-3'ten sonra iki aşamalı bir roket daha fırlatması planlanıyor. Uzay alanındaki bu rekabet, sizce de insanlık için faydalı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.