Japon İş Adamı Şaşırttı: "Coronavirüs Yardımı Yapmaktan Vazgeçtim!"

Japonya'nın en zengin üçüncü iş adamı olan SoftBank CEO'su Masayoshi Son, üç yıl sonra ilk defa Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Coronavirüs hakkında "endişeli" olduğunu söyleyen Son, test yardımları yapma kararından vazgeçti.

Salı günü yapılan paylaşımda Twitter'daki sessizliğini bozan CEO Son, "En son tweet'i attığımdan beri uzun zaman geçti. Yeni Coronavirüsün durumu hakkında endişeliyim" ifadelerini kullandı. Masayoshi en son tweet'ini Şubat 2017'de paylaşmıştı.

Virüs için 1 milyon adet ücretsiz test sağlayarak halk sağlığı çabalarına katkıda bulunmayı vaat eden iş adamı, "Harekete geçme zamanı" şeklinde konuşmuştu. Milyarderin salgın hakkında detaylı paylaşımı şu şekildeydi:

" Coronavirüs hakkında endişelenenlere, ücretsiz olarak basit bir PCR testi fırsatı sunmak istiyorum. 1 milyon kişiden başlayarak yapılacak testlerde halkın sağlığını güvence altına alacağız."

Tüm bunlara rağmen Masayoshi Son'un duyurusu sosyal medyada yoğun bir tepki yarattı; bu yardımın hastaneleri sıkıntıya sokabileceği yönündeydi. En nihayetinde iş adamı bu planını iptal etti ve yeni bir tweet paylaştı : "Pek çok insanın test yapmak istediğini ama yapamadığını duydum. Görünüşe göre bu yeterince popüler değil, belki de durmalıyım."