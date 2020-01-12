Japon Milyarder, 1000 Kişiye 54'er Bin Lira Dağıtacak

Japon milyarder iş insanı Yusaku Maezawa (44), Twitter'da yaptığı bir paylaşımı retweet edenler arasında çekiliş yapacak ve şanslı 1000 kişiye 54’er bin lira dağıtacak.

Maezawa, 2019 yılında Twitter'da yaptığı bir paylaşımı retweet edenler arasında çekiliş yapmış ve 100 kişiye 1'er milyon Japon Yeni (yaklaşık 54 bin lira) dağıtmıştı. Maezawa, 4 milyonu aşan retweet sayısıyla da 'Tüm zamanların en çok retweet edilen tweet'i rekorunun sahibi olmuştu.

2020’nin ilk günlerinde yaptığı yeni bir paylaşımla takipçilerini heyecanlandıran milyarder iş adamı, bu yıl da 1000 kişiye toplam 1 milyar Japon Yeni dağıtacağını duyurdu. İnsanlara neden para dağıttığı sorulduğunda ise Maezawa, paranın insanlara mutluluk getirip getirmeyeceğini görmek için sosyal bir deney yaptığını söylüyor.

Japon iş insanının paylaşımı bu yıl da 4 milyondan fazla kullanıcı tarafından retweet edildi.

YUSAKU MAEZAWA KİMDİR?

Japon giyim markası Zozotown'ı kurduktan sonra Softbank'a satan ve şirketin CEO’luğunu yürüten Maezawa, Forbes’un verilerine göre yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip.

Milyarder iş adamı aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olarak da tanınıyor. Geçtiğimiz yıl, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu tam 110 milyon dolar ödeyerek satın alan Maezawa dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Yine geçtiğimiz yıl, SpaceX roketiyle Ay çevresinde seyahat edecek ilk turist olduğu açıklanan Maezawa tüm dünyada gündem olmuştu. Söz konusu uçuşun 2023’te gerçekleştirileceği belirtiliyor.