ISS'e Giden Japon Milyarder Uzaydan Para Dağıtacak

Japon milyarder uzaydan para dağıtmak istiyor. Başka bir milyarder daha uzaya fırlatıldı ve bu kez Japon modacı Yusaku Maezawa, dünyayı dolaşırken para vereceğini söylüyor.

Japon moda devi Yusaku Maezawa, bu Cumartesi YouTube kanalında bir video ve geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından fotoğraflar yayınladıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) deneyimlerini paylaşmaya başladı.

Milyarder isim geçtiğimiz Çarşamba günü, asistanı Yozo Hirano ve Roscosmos kozmonotu Alexander Misurkin eşliğinde Kazakistan'daki Baykonur kozmodromundan fırlatılan Rus Soyuz MS-20 uzay aracıyla ISS'e geldi.

Sosyal medya platformlarına içerik yüklemenin ve ISS bilim programına katılmanın yanı sıra girişimci, kağıt uçak fırlatmak ve kozmonotlardan biriyle bir badminton oynamak da dahil olmak üzere 100 farklı şey yapmayı planlıyor.

Paylaşılan videoda Maezawa, kendi gözlemleri dahilinde uzayla ilk karşılaşmasını anlatıyor, hareket halindeyken yer çekimsiz ortamı ve ayrıca bir pencereden Dünya'yı görüyor. Ayrıca fotoğraflardan birinde turist havada oturmuş kullanıcılarını selamlarken, diğerinde arka planda Dünya görüntüsü ile ISS'in bir bölümünü sergiliyor.

Maezawa açıklamasında, "ISS'e yanaşmak üzereyken, koltuğumun hemen yanındaki Soyuz penceresinden bu muhteşem manzarayı gördüm. 'Vay canına!' demeden edemedim ve bu fotoğrafı çekmek için hemen iPhone'umu çıkardım. Bu harika değil mi? Bu gerçek." dedi.

Japon milyarder uzaydan para dağıtmak istiyor

Maezawa ayrıca geçen ay uzaydan nakit para dağıtacağını duyurmuştu, ancak ne kadar para dağıtacağını veya nasıl dağıtacağını belirtmedi.

46 yaşındaki milyarderin daha önce de para dağıtmışlığı bulunuyor. Geçen yıl Twitter takipçilerinden 1000'inin her birine 1 milyon yen (9.000 dolar) vereceğini duyurdu. Bloomberg, Maezawa'nın nakit bağışlarının kazananlarının daha önce banka havalesi yoluyla aldığını bildirdi, ancak uzay nakit ödüllerinin nasıl dağıtılacağını henüz belirtmedi.

Milyarder hayalini gerçekleştirmek için 100 günlük bir hazırlık kursuna gitti ve Kasım ayında ISS'e seyahat etmek için gerekli olan final sınavını başarıyla geçti. Ancak istasyona ticari bir uçuşla gelen ilk Japon değil. Daha önce muhabir Toyohiro Akiyama 1990'da aynı şeyi yapmıştı.

Bu arada Japon devin ISS'te kalması, Maezawa'nın kozmik planlarında sadece bir aşama, çünkü 2023'te Ay'ın etrafında uçacak bir SpaceX görevine de katılmak istiyor.