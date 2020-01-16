Japon Milyarderin Kız Arkadaşı Olmak için 20 Bin Kişi Başvurdu

SpaceX tarafından Ay'a götürülecek kişiler arasında yer alan Yusaku Maezawa, Twitter adresi üzerinden Ay'a birlikte gidecek kız arkadaş aradığını ve isteyenlerin başvuru yapabileceğini söylemişti. Başvuru formunu bugüne kadar 20 bin kadın başvurdu.

Sahip olduğu moda markasını SoftBank'a 2 milyar dolara sattıktan sonra yatırım işine adım atan ve küçük girişimleri desteklemeye başlayan Yusaku Maezawa, geçtiğimiz günlerde Ay'a turistik gezi yapacak ilk ekip arasına alınmıştı.

Elon Musk'ın Ay'a ünlü girişimcileri, bilim insanları ve sanatçıları götürme kararının ardından gemiye binecek ilk isim Yusaku Maezawa olmuştu. 2023 yılında düzenlenmesi planlanan Ay'a ilk turistik geziye tek başına gitmek istemeyen Yusaku Maezawa ise kız arkadaş aradığını duyurmuştu.

Ardından Ay'a birlikte gideceği kızı arama serüvenini Japonya'da "Full Moon Lovers" adı altında reality şova çevirme kararı alan Yusaku Maezawa, gerçek aşkını televizyonda bulacağını söyledi.

Abema TV tarafından yayınlanacak olan Dolunay Aşıkları serisinde yer almak için bugüne kadar 20 bin farklı kadının başvuru yaptığı bilgisine ulaşan Reuters, bugüne kadar denenmiş en değişik çöpçatanlık şovunun hazırlanacağını dile getirdi.