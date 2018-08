Japon Öğrencilerden Bir Garip Robot Tasarımı

İki ayaklı bir robot yapmak mühendislik açıdan oldukça zorlayıcı olabiliyor. Zira humanoid robotların alametifarikası olan denge konusu tam olarak halledilmediği sürece ortaya bir hayli komik görüntüler çıkabiliyor. E her robotun da MIT’nin Atlas’ı gibi yetenekli olmadığını varsayarsak, robotların düşüp kafalarını kırmaları pek de zor değil. Peki ya robotun kafasında bir quadcopter varsa?

Tokyo Üniversitesi, çok ilginç bir robot tasarımına imza attı. Kabaca helikopterin sekiz pervaneli 4 köşeli 4 motorlu küçük bir versiyonu olan quadcopter’ler bir çeşit drone modeli olarak biliniyor. Japon öğrenciler ise quadcopter ile iki ayaklı robotu birleştirerek ortaya değişik bir tasarım çıkardılar.

Her ne kadar robotun iki ayağı olsa da, yürüme veya koşma gibi bir kaygısı yok. Zira robot, kafa bölümündeki quadcopter vasıtasıyla uçuyor. Aslında daha çok bir çeşit kuklaya benzediğini söylesek yeridir.

Robot, Tokyo Üniversitesi ile The Institute of Electrical and Electronics Engineers ya da kısaca IEEE tarafından yürütülen ortak bir çalışma sonucu tasarlandı. Bilmeyenler için; kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan IEEE, elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon, telekomünikasyon ve diğer birçok alanda, mühendislik teori ve uygulamalarının gelişimi için dünyanın dört bir yanındaki öğrenci kollarıyla çalışmalar yürütüyor.

Hadi gelin bu ilginç robotun hünerlerine hep birlikte bakalım: