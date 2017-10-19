Japon Otomotiv Devi Nissan, Üretimi Durdurdu!

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerden olan Nissan, güvenlik kontrollerinin iyi yapılmadığı gerekçesiyle Japonya'daki fabrikalarında üretimi durdurdu. Geçen hafta, Japon otomotiv devinin araçların son kontrollerini, yetkili teknisyenlere yaptırmadığı ortaya çıkmıştı.

Japonya'nın ikinci büyük otomobil üreticisi olan Nissan, şok bir kararla Japonya'daki üretimi durdurduğunu açıkladı. Şirket, “Teknisyerler tarafından kontroller yeterli derecede yapılmadı” açıklamasında bulundu.

Nissan CEO'su Hiroto Saikawa, 2 Ekim'de yaptığı basın toplantısında, 20 Eylül'den sonra kontrolleri sadece yetkili teknisyenlere yaptırdıklarını söylemişti. Ancak bu tarihten sonra Shonan fabrikasında iki yetkisiz teknisyenin son kontrolleri yapmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Bu sürede Shonan'da 3 bin 800 araç kontrolden geçmiş.

Nissan’a ilk uyarı Japon hükümeti tarafından gelmişti. 18 Eylül tarihinde hükümet Nissan’ın araç güvenlik sistemini değiştirmesini istemişti.

Nissan yetkilisi, 20 Eylül'de açıklanan yolsuzluktan sonra, Nissan'ın Shonan fabrikasında 11 Ekim tarihinde bile aynı uygulamanın devam ettiğinin anlaşıldığını söyledi.

Japonya merkezli otomotiv devi, araç kontrollerinin yetkili teknisyenler tarafından yapılmaması nedeniyle son üç yıl içinde iç pazarda sattığı 1.2 milyon aracı geri çağırmıştı.