Japon Şirketler Uygur İşçileri İçin Çin Anlaşmalarını Bozdu

Japon şirketler Çin anlaşmalarını feshediyor. Uygur işçilerinin zorla çalışıtırıldığını düşünen 12 dev Japon şirket, Çinli ortaklarıyla olan anlaşmalarını askıya alıyor. ABD ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülke Sincan'daki Uygur Türkleri için Çin'e boykot kararı almıştı.

Japonya'daki 12 büyük şirket, Sincan'daki Uygur işçilerin zorla çalıştırılmasından fayda sağladığı bilinen Çinli şirketlerle iş faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Japon şirketler arasında Toshiba ve Sony gibi markalar yer alıyor. Daha önce İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de bölgeden ithalat yapmayı kısıtlamıştı.

ABD ve İngiltere'nin özerk bölgeden gelen pamuk ve diğer ürünlere ithalat kısıtlamaları uygulamasının ardından, benzer bir hamle Japon firmalardan geldi. Batılı ülkeler, tedarik zincirindeki bu tür insan hakları ihlalleri konusunda harekete geçmeleri için Japon firmalarına olan baskılarını artırmaya devam ediyor.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün geçen yılki bir raporunda, 80'den fazla küresel şirketin "Uygur işçilerinin kötüye kullanılan iş gücü programları aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak faydalandığını" tespit etti. Çinli ortaklarına rest çeken 12 Japon şirketin ise anlaşmaları zamanla iptal etmesi bekleniyor.

Japon şirketler Uygurlar için Çin anlaşmalarını feshediyor

Kyodo News tarafından aktarılan haberde, 12 şirketin arasında Uniqlo, Sony ve Hitachi'nin de olduğu bildirildi. Toshiba ise iddiayı kanıtlayamayacağını söylese de, zorla çalıştırmaya karıştığını düşündüğü Çinli ortaklarıyla sözleşmeleri 2021'in sonunda feshedecek.

Yorum yapmayı reddeden Panasonic haricinde diğer tüm şirketler ya zorla çalıştırmadan şüphe ettiği şirketlerle ortaklık yapmayacak ya da tedarikçilerin bu iddialara cevap vermeleri istenecek. Yani Çinli şirketler, Uygur'ların zorla çalıştırılmadığını kanıtlayabilirse anlaşmalar feshedilmeyecek.

Ryohin Keikaku Co, şu anda ABD hükümeti tarafından ambargo altında olan Çinli firmalarla veya bu firmaların ana şirketleriyle anlaştığı tespit edilen üç Japon şirketinden biriydi. Bu iddialara karşı şirketten gelen açıklamada, "Tüm pamuk ve ipliklerimiz üçüncü bir şahıs tarafından uluslararası organik olarak sertifikalandırılmıştır" denildi.

Perakendeci, resmi web sitesinde ürün adının bir parçası olarak "Xinjiang pamuğu" ile çeşitli ürünler satıyordu, ancak ABD'nin soruşturmasının ardından bu ifade kaldırıldı.

Ayrıca daha önce Twitter ise Çin büyükelçiliğinin hesabını kilitlemişti. Uygur kadınlarına yönelik alınan kararları savunan ve soykırım iddialarını reddeden Çin’in ABD büyükelçiliği hesabı, Twitter tarafından kilitlenmişti.