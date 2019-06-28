Japon Şirketten Leonardo da Vinci Robotu

Osaka Üniversitesi ve Fujikin şirketinin ortak çalışması sonucunda oluşturulan Leonardo da Vinci robotu görenleri şaşkına çeviriyor. Geleceğin bilim adamlarına yani öğrencilere örnek olması istenen robotun konuşuyor olması da dikkat çekiyor.

Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde tanıtılan Leonardo da Vinci robotu epey ilgi gördü. İlkokul öğrencilerinin bilimle daha fazla ilgilenmesi için da Vinci robotu geliştirdiklerini belirten Fujikin, da Vinci’nin çalışmalarını örnek aldıklarını söyledi. da Vinci'ye ithafen üretilen robotun konuşması da şaşırtıcı.

Gençlerin kitap okuyarak bilimi anlayamadıklarını dile getiren Fujikin Pazarlama Müdürü Kouichi Nakamura, da Vinci robotunun İngilizce, Japonca ve İtalyanca konuştuğunu aktardı. Şu anki versiyonunda kendi çalışmalarını anlatan robot, ilerleyen dönemlerde soruları algılayıp cevap verecek, hatta Google'a bile bağlanabilecek.

Sırada Einstein Robotu Var

Osaka Üniversitesi ile ortaklaşa üretildiği belirtilen da Vinci robotunun bu alanda öncü olacağı ifade edildi. Bundan sonraki süreçte Albert Einstein'ın konuşabilen robotunu geliştirmek isteyen Fujikin'in hedefinde yine genç bilim insanları yatıyor. Şimdiden büyük ilgi toplayan da Vinci robotunu ilerleyen dönemde sık sık duyacak gibiyiz.