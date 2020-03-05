Japon Teknoloji Devi Bir Fabrikasını Maske Üretimine Ayırdı

Japon televizyon üreticisi Sharp, koronavirüs salgını sonrasında beklenmedik bir karar aldı. Devasa şirket, televizyon üreten fabrikalarından bir tanesini tamamen maske üretimine ayırdı. Mie bölgesindeki Kameyama kentinde bulunan fabrikasında değişiklikler yapan Sharp, talebin karşılanması gerektiğini dile getirdi.

Çin'de başlayan koronavirüs salgını, Japonya'ya kadar ulaşmıştı. Ülkede virüsün yayılmasının engellenmesi adına kimi önlemler alınırken, olaya Sharp da müdahil oldu. The Associated Press tarafından yapılan haberde, ünlü televizyon üreticisi, Kameyama kentinde bulunan fabrikasını maske üretimine ayırmaya karar verdi. Halihazırda günlük 150 bin adet maske üretebilen şirket, talebi şarkılayamadığını düşünerek, üretim bandını tamamen değiştirdi. Yapılan açıklamada, planların düzgün şekilde ilerlemesi durumunda ay sonunda günlük üretimin 500 bin adete ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Yüze takılan maskeler, koronavirüs salgını öncesinde de aslında Japonya'nın en çok aranan ürünleri arasındaydı. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten korunmak isteyen Japonlar, düzenli olarak maske takılıyorlardı. Koronavirüs salgını sonrasında maske kullanımı yaygınlaşırken, maskelere talep büyük oranda artmıştı.

Koronavirüse karşı maske yararlı mı?

Aslında salgın hastalık uzmanları maskelerin koronavirüse karşı beklenen etkileri göstermediği dile getirmişlerdi. Vücuda ya da kıyafetlere yapışan virüslerin, maskeleri çıkardıktan sonra vücuda karışabileceğini belirten bilim insanları, farklı korunma yöntemleri önermişlerdi.

ABD'li Genel Cerrah Jerome Adams, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ile şunları aktarmıştı: "MASKE ALMAYI BIRAKIN! Maskeler virüse karşı etkili değil; virüsten korunmak için yetkililerin ciddi ve sert önlemler almaları gerekiyor. Hasta insanlara gerekli alaka gösterilmezse virüs yayılmaya devam edecek."

Kısaca Adams, hasta olma ihtimali bulunanların kalabalıklara karışmalarının engellenmesi ya da önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi ile virüsten korunmanın daha mümkün olduğunun altını çizmişti. Keza başka uzmanlar da bağışıklık sisteminin güçlendirilerek, maskeden daha etkili önlemler alınabileceğini belirtmişlerdi.