Japon Üreticiler 'Elektrikli Otomobil' İçin Güçlerini Birleştiriyor

Japon otomotiv devleri Toyota ve Subaru, daha önce olduğu gibi yine iş birliği yapacak. Ancak bu seferki iş birliğinin amacı, yüzde 100 elektrikli araç platformu ve C segmenti için yüzde 100 elektrikli SUV geliştirmek olacak.

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, orta ve büyük ölçekli yüzde 100 elektrikli binek araçlar platformu ve C segmenti için yüzde 100 elektrikli SUV model geliştirmek için Subaru ile yeni bir anlaşma yapıldı.

İddialı ve çekici elektrikli otomobiller üretme amacıyla birlikte yola çıkan Toyota ve Subaru, 2005 yılından bu yana geliştirme, üretim ve satış gibi çeşitli alanlarda başarılı bir şekilde iş birliği yapmaya devam ediyor.

Toyota ve Subaru iş birliği denildiğinde akıllara gelen ilk model, 2012 yılında bu iki marka tarafından birlikte geliştirilen arkadan itişli Toyota 86 ve Subaru BRZ oluyor. Yine iş birliğiyle üretilen bir başka model de, Toyota’nın hibrit teknolojisiyle geliştirilen ve ABD'de satışa sunulan plug-in hibrit Subaru Crosstrek Hybrid olmuştu.

Atılan imzalarla birlikte Toyota ve Subaru, çeşitlenen ihtiyaçları daha hızlı bir şekilde çözmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, araç bağlantıları, otonom sürüş teknolojileri, sürücü yardımcıları, elektrikli güç ünitesi gibi konularda önemli teknolojik ilerlemeler sağlanması bekleniyor.

Söz konusu iş birliğinin ilk adımı olarak, yüzde 100 elektrikli araçlara özel bir platform geliştirilecek. Daha sonra bu platform, C segmenti ve D segmenti sedanlar ile SUV’lar için de kullanılacak ve bu sayede geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edilecek.