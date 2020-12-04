Japon Uzay Aracı 6 Yıl Sonra Asteroit Örnekleriyle Dönüyor

Japon uzay aracı asteroit örnekleriyle dönüyor. 2014 yılında fırlatılan ve yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıktaki asteroite giden Hayabusa2 uzay aracı, görevini başarıyla tamamladıktan sonra Dünya'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

Japon Uzay Ajansı (JAXA) yetkilileri yaptıkları açıklamada, Hayabusa2 uzay aracının Güneş Sisteminin kökeni ve Dünya'daki yaşam hakkında ipuçları sağlayabilecek uzak bir asteroitten örnekler içeren kapsülle birlikte Dünya'ya yaklaştığını söyledi.

Hayabusa2 uzay aracı yaklaşık bir yıl önce 300 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroid Ryugu'dan ayrılmıştı. Yapılan ölçümlere göre Dünya'dan 220.000 kilometre uzakta ve planlamalar dahilinde topladığı asteroit örnekleriyle birlikte seyrek nüfuslu bir Avustralya bölgesine inecek.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı proje yöneticisi Yuichi Tsuda, Hayabusa2 görevinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi. "Kendimizi eğittik ve şimdi tamamen hazırız. Bu yüzden henüz kullanılmamış ekipmanın iyi çalışması ve Avustralya'da güzel bir hava olması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son derece kayalık yüzeyine rağmen Ryugu'ya iki kez oturabilen Hayabusa2, Haziran 2018'de asteroite vardıktan sonra Ryugu yakınlarında geçirdiği 1,5 yıl boyunca başarıyla veri ve numune topladı.

Japon uzay aracı asteroit örnekleriyle Dünya'ya dönüyor

Halihazırda bir ısı kalkanı ile korunan kapsül, Dünya'nın 120 kilometre yukarısındaki atmosfere girerken kısa bir süre ateş topuna dönüşecek. Yerden yaklaşık 10 kilometre yüksekteyken hızını yavaşlatmak için paraşüt açılacak ve yerini belirtmek için işaret sinyalleri gönderilecek. JAXA, sinyalleri almak için hedef bölgedeki çeşitli yerlerde uydu antenleri kurarken, aynı zamanda deniz radarı, drone'lar ve helikopterlerin de hazır olacağını vurguluyor.

Bilim insanları, özellikle asteroit yüzeyinin altından alınan numunelerin, uzay radyasyonu ve diğer çevresel faktörlerden etkilenmeyen değerli veriler içerdiğini söylüyorlar. Numunelerdeki organik materyalleri analiz etmekle ilgilenen araştırmacılar, Güneş Sisteminin bilinmeyenlerini açığa çıkarabilirler.

Tüm bunların haricinde Hayabusa2 için 2014'te başladığı görevin sonu henüz gelmiş değil. Kapsül indirilikten sonra, uzaya geri dönecek ve 10 yıl sürecek bir yolculukta 1998KY26 adlı başka bir küçük asteroide gidecek.