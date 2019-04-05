Japon Uzay Aracı Gök Taşını Canlı Yayında 'Bombaladı'

Japonya Uzay Ajansı tarafından Ryugu ismi verilen gök taşına gönderilen Hayabusa-2 uzay aracı, geçtiğimiz günlerde başarılı şekilde iniş yapmıştı. Gök taşı üzerinden çeşitli taşlar toplayarak Dünya’ya geri dönmesi planlanan uzay aracı, daha rahat çalışabilmek adına bugün gök taşı üzerinde küçük bir krater açtı.

Uzay madenciliği konusunda öncü olmasına adına, Dünya’dan oldukça uzaktaki Ryugu asteroidine gönderilen Hayabusa-2, başarılı şekilde asteroite inerek, bir ilki gerçekleştirmişti. Astreoit üzerine inen ilk insan yapımı araç olarak tarihe adını yazdıran Hayabusa-2, bugün oldukça ilginç bir görevi daha tamamladı.

Japonya Uzay Ajansı (JAXA), uzay madenciliğinin mümkün olup olmadığını yerinde test etmek üzere hazırladığı uzay aracına, gök taşına ateş edip, bir delik oluşturabilmesi için küçük bir patlayıcı yerleştirmişti. Araca zarar vermeden patlayacak olan ve gök taşının üzerindeki tozu temizleyerek, ana taşa ulaşılmasını sağlayacak olan patlayıcı, bugün itibarıyla patlatıldı.

Hayabusa-2, patlayıcıdan ziyade bir tür ateşleme sistemi barındırıyordu. SCI adı verilen bu ateşleme sistemi, yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki bakır bir topu, saniyede 2 kilometre hızla hedefine gönderebilecek bir yapıdaydı. Büyük bir etki yapması planlanan ateşleme başarılı ile sonuçlanırken, bütün görev canlı olarak yayınlandı.

Topladığı malzemeleri 2020 yılında Dünya’ya geri getirmesi planlanan uzay aracının gerçekleştirdiği görevin detaylarına ve gerçekleşme anına ise hemen aşağıda yer alan videodan ulaşabilirsiniz.