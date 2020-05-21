Japon Uzay Mekiği Kounotori Son Kez Havalandı

Japonya’ya ait insansız uzay mekiği Kounotori uzaya fırlatıldı. 6 ton yük taşıyabilen mekik, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yola çıktı. Yapılan açıklama ile Kounotori son kez istasyona giderek, emekli olacak denildi.

Kounotori Son Kez ISS'e Gidiyor

Japonca'da ‘Şark leyleği’ anlamına gelen ‘Kounotori’nin fırlatma işlemi, yerel saatle 02.31'de Japonya'nın güneybatısında Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yapıldı.

Kalkıştan 15 dakika sonra 280 kilometre irtifada roket rampasından ayrılan kargo mekiği, bu fırlatma ile birlikte son görevine başlamış oldu.

10 metre uzunluğunda ve 4,4 metre çapındaki Kounotori’nin Pazartesi günü ISS’e ulaşarak kenetlenmesi bekleniyor.

Hükümete bağlı Japonya Uzay Keşif Ajansı (JAXA) tarafından üretilen uzay mekiğinin ilki 2009 yılında kullanılmıştı. 6 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan Kounotori, şimdiye kadar ISS'e yaklaşık 50 tonluk malzeme taşıdı.

JAXA, 2009 yılından bu yana Kounotori adnı verdiği taşıma araçlarını üretiyor ve kullanıyordu. Farklı modelleri ile Japonya'nın uzay macerasına destek olan araç, ilk üretiminden bu yana onlarca göreve çıkmıştı. Birçok kargoyu Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüren ve başarılı şekilde Dünya'ya geri dönen araç, geliştirilmiş en başarılı kargo taşıyıcılar arasında gösteriliyordu.