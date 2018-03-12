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  4. Japon YouTuber Daha Fazla Erişim Uğruna Göğüslerini Elletti

Japon YouTuber Daha Fazla Erişim Uğruna Göğüslerini Elletti

Japon YouTuber Daha Fazla Erişim Uğruna Göğüslerini Elletti
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşanan olayda, 16 yaşındaki bir lise öğrencisi YouTube'da daha fazla erişim kazanmak için üzerinde "Ücretsiz göğüsler" yazılı bir pankart ile 28 dakika boyunca insanların göğüslerini ellemesine izin verdi. 

Japon medyası, bu durumun bi süredir devam ettiğini ve olayın mahkemeye taşındığını açıkladı. 16 yaşındaki kızın YouTube'da daha fazla izlenmek uğruna yaptığı bu akıl almaz şey, 18 ve 23 yaşındaki iki erkek arkadaşı tarafından da kameraya alındı.

Tam 28 dakika boyunca "Ücretsiz göğüsler" pankartıyla dolaşan lise öğrencisi, yaklaşık 20 kadın ve erkeğin göğüslerine dokunmasına izin verdi.

Japon YouTuber göğüslerini elletti

YouTube'daki izlenmelerini artırmak ve reklam geliri kazanmak için böyle bir şey yaptıklarını belirten gençler, amaçlarına ulaşamadı. YouTube, videoların platforma yüklenmesine izin vermezken, her üç genç aleyhine Tokyo şehir yönetmeliğini ihlal etmek suçundan dava açıldı.

YouTube, Logan Paul skandalının yaşanmasının ardından reklam politikalarını sıkılaştırmıştı. Popüler çevrimiçi video platformu, "izleyiciye zararlı olabilecek" içerikleri paylaşan her kanalı cezanlandırmaya karar verirken, saldırgan ve hassas içeriklere karşı çok daha sert bir politika izleyeceğini ifade etmişti. 

Paul, "İntihar Ormanı" olarak adlandırılan ve girilmesi yasak bölgeye girerek, orada intihar etmiş bir kişinin görüntüsünü kaydetmişti.

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