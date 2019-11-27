Japonlar Öğrenci Yerine Okula Giden Robot Yaptı  

Japonya'da okula gidemeyen öğrenci yerine robot öğrenci derse giriyor. Robot üzerinde barındığı kamera sensörü sayesinde sınıfta olan biteni öğreciye aktarıyor.

Japonya'da Okula Hastalanan Öğrenci Yerine Robot Gidiyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyinde yer alan Kasama şehrindeki okula öğrenci yerine robot gidiyor. Öğrencinin derse gelemediği durumlarda derse giren robot, öğrenci için derste anlatılan tüm konuları kaydediyor.

Ori Hime ismine sahip olan robotun tasarımı insana benzemekte. Robotta iki adet kol bulunmakta. Ori Hime'ın kafasında bir adet kamera sensörü yer almakta. Akıllı robotun kollarının tablet yardımı ile uzaktan kontrol edilebildiği açıklandı. Robot alkışlıyor ve el sallıyor. Ori Hime'ın üzerinde bir adet hoparlör de bulunmakta.

Hoparlör sayesinde öğrencinin sesi öğretmene iletilebiliyor. Kanae Sudo isimli bir öğrenci hastanede yatarken bilim fuarına katılmak için Ori Hime'ı kullandığını açıkladı. Suda açıklamasında robotu kullanmanın çok keyifli olduğunu söyledi. Şu anda tek bir okulda kullanılan robotların ilerleyen günlerde yaygınlaşacağı açıklandı.

Hemen aşağından Ori Hime'ın nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

Robotun kolayca kontrol edilebildiğini söyleyen müdür yardımcısı Noboru Tachi, öğrencilerin gerçekten derse katılmış gibi hissettiğini ve uygulamayı geniş çapta hayata geçirmek istediklerini açıkladı.