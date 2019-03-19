Japonya Astreoit Bombalamaya Hazırlanıyor

Kısa bir süre önce Ryugu asteroidine Hayabusa2 isimli uzay aracını indiren Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzay keşiflerinde tarihi bir anı gerçekleştirmişti. İnsan yapımı bir alet ilk defa asteroide inerken, Japon bilim insanları asteroitten örnek almak için gök cisminin yüzeyine bomba göndereceklerini dile getirmişlerdi. Bugün yapılan açıklama ile bombalama görevinin hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu duyuruldu

JAXA proje mühendisi Takanao Saeki, uzay gemisinin patlama olmadan önce asteroitin diğer tarafına hızlı bir manevra yapmasının planlandığını ve böylece patlamayla ortaya çıkan parçacıkların Hayabusa2'ye çarpmasının önlenmesinin amaçlandığını belirtti. Hassas hesaplama gerektiren işlemin zorlu süreçleri olduğunun altını çizen Saeki, patlatma işlemine dair detay verdi.

Saeki, bunun hassas hesaplama gerektiren zorlu bir işlem olacağını kaydetti. Hayabusa2'nin patlamanın olacağı alandan ayrılırken kayıt için bir kamera bırakacağını aktaran Saeki, uzay aracının, gözlem yapmak için kraterin bulunduğu konuma geri dönmeden önce birkaç hafta bekleyeceği bildirildi.

JAXA tarafından gerçekleştirilen görevler, insanlığın asteroitlerden maden çıkma görevini gerçekleştirebilmeleri adına ilk adım olarak gösterilmişti. Hayabusa2’nin düzgün şekilde asteroitten örnek alarak Dünya’ya getirmesinin ardından, daha büyük görevler ve uzay madenciliğinin önünün açılabileceği aktarılan bilgiler arasında yerini almıştı.