Japonya'nın Ay'a İniş Görevi Başarısız Oldu

Bu hafta paylaşılan bir tweet'e göre Japonya'nın Ay'a ulaşan dördüncü ülke olma girişimleri başarısız oldu. Ülkenin OMOTENASHI iniş aracı ile ani bir şekilde bağlantı kesildi.

İniş aracı temelde Ay'a inmek ve yüzeyini keşfetmek için tasarlanmış bir CubeSat sondasıydı. Keza geçen hafta Artemis I lansmanının bir parçasıydı ancak Artemis I roketinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yer ekibi OMOTENASHI iniş aracıyla iletişim kuramadı.

Temel amaç aracı Güneş'e doğru yönlendirip pillerini şarj etmekti ancak kısa süre içerisinde kesilen bağlantı nedeniyle pilleri de şarj edilemedi.

Kontrollü İnişi Planlanan Tek Araç Japonya'ya Aitti

Japonya'nın iniş aracı, Ay'a yönelik olarak fırlatılan Artemis I'e bağlı üç CubeSat'tan sadece biriydi. Diğerleri arasında İtalyan yapımı bir uzay aracı olan ArgoMoon ve NASA'nın kendi BioSentinel CubeSat-slash-biolab'ı yer alıyor. Bu diğer ikisi hâlâ Ay'a doğru yol alıyor. Ne yazık ki kontrollü iniş için planlanan tek iniş OMOTENASHI'ye aitti.

Şimdilik umarız Ay yüzeyine varması planlanan diğer iki arazi aracından daha fazla şey öğrenebiliriz.