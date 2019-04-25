Japonya Bir Asteroid Üzerinde İlk Yapay Krateri Açtı

Japon bilim adamları, Ryugu asteroidinde yapay bir krater oluşturmayı başardıklarını duyurdu. Patlamayla birlikte ortaya çıkacak maddelerin, Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

Japon Uzay Araştırma Ajansı, Şubat ayında asteroide inen Hayabusa2 uzay aracının başarılı biçimde yapay krater oluşturduğunu açıkladı. Kraterin 10 metre çapında olduğu kaydedildi. Projenin yöneticisi Yuichi Tsuda, asteroid yüzeyinin yaklaşık 1700 metre yukarısından çekilen uydu görüntülerinin de bunu doğruladığını söyledi. Tsuda, bu denemenin dünyada ilk kez gerçekleştirildiğini vurguladı ve "Bu büyük bir başarı" dedi.

Profesörün Hayatının En İyi Günü!

Proje için çalışan Kobe üniversitesi profesörü Masahiko Arakawa olumlu haberi "Bugün hayatımın en iyi günü" yorumuyla karşıladı ve açıklamasında şu sözlere yer verdi; "Yüzey kayalarla kaplı ancak yine de bu büyüklükte bir krater yaratmayı başardık. Bu demek oluyor ki ya bilmediğimiz bilimsel bir mekanizma var ya da Ryugu’nun materyaliyle ilgili özel bir şey”

Hayabusa2, 22 Şubat'ta Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki Ryugu’ya inmişti ve bu ayın başında Hayabusa2'nin, yapay krater oluşturmak için asteroid üzerine patlayıcı bıraktığı açıklanmıştı. Bu bombanın Ryugu’nun yüzeyinde büyük bir krater oluşturmasını beklenmekteydi. Bilim insanları, patlamayla birlikte ortaya çıkacak yeraltı maddelerini inceleyerek Dünya’daki yaşamın kökeni ve Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyorlar.

Ryugu’nun, yaklaşık 4.6 milyar yıl önce Güneş Sistemi’nin ‘doğumuna’ ait organik madde ve su içerdiği düşünülmekte. NASA’nın Deep Impact adlı uzay aracı da 2005 yılında bir kuyrukluyıldızda yapay bir krater yaratmıştı. Ancak bu sadece gözlem amaçlıydı.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!