Japonya'dan Çin'e Çip Üretimi Ambargosu!

Geçtiğimiz haftalarda Samsung ile iş birliğine giderek ülke içinde yüksek teknoloji çip üretimi için 200 milyar dolarlık yatırım planlayan Japonya, şimdi de ABD ile birlikte Çin'in çip üretim araçlarına ulaşımını engelleme kararı aldı.

Geçtiğimiz gün CNN'de çıkan bir habere göre Japonya, 23 tür yarı iletken ekipmanı üzerindeki ihracat kontrollerini sıklaştırdı. Kararların özellikle Çin'e yönelik olduğu belirtiliyor.

ABD ve Japonya Çin'e Karşı Birlik Oldu

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan çip krizi sonrasında dünya çapında ABD ve Japonya gibi ülkeler, böyle bir sorun yaşamamak adına çip üretimi yatırımlarını artırırken aynı zamanda sektörde hızlı bir gelişim gösteren Çin'e karşı yaptırım kararı aldı.

Bu bağlamda çip üretim makineleri hakkında söz sahibi olan Japonya'nın markaları, dış bölgelere satış yapmak istedikleri takdirde Japon Ticaret Bakanlığından izin almak zorunda kalacak.

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, bu kararın herhangi bir ulusa karşı alınmadığını belirtse de otoriteler, kararın aslen Çin'e karşı bir yaptırım amacıyla çıkartıldığı fikrinde.

Kısıtlamalar sonrasında çip üretimi aletleri için dış ülkelere bağımlı olan Çin'in üretim kapasitesinin düşmesi bekleniyor. Ancak uzmanlara göre kısa vadede etkili olan bu çözüm, Çin'in kendi tesislerini kurmasıyla birlikte aşılabilir.