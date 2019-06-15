Japonya’da Alkollü Drone Kullanımı Yasaklandı

Drone teknolojisinin gelişmesiyle birlikte son dönemlerde bu araçların kullanımı da birçok ülkede yaygınlaştı. Japonya da drone kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Japonya parlamentosu tarafından bu hafta kabul edilen yeni düzenlemeye göre, alkollüyken drone kullanmak, tıpkı alkollü araç kullanmak gibi suç kabul edilecek. Yeni yasanın, 200 gr’dan ağır olan tüm insansız hava araçları için geçerli olacağı belirtiliyor.

AFP Haber Ajansı’na konuşan bir Japonya Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi, "Biz alkollü halde drone kullanmanın, alkollü otomobil kullanmak kadar ciddi bir sorun teşkil ettiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemeye göre, yasaya uymayanlar 300 bin yen’e (yaklaşık 16.500 TL) kadar para cezası ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Yeni yasa, alkollü drone kullanımının yanı sıra insansız hava araçlarıyla ilgili diğer tehlikeli durumları da kapsıyor. Örneğin drone uçururken tehlikeli hareketlerde bulunmak ya da drone’u kalabalığın üzerine doğru uçurmak gibi davranışlara da 500 bin yen’e kadar para cezası verilebiliyor.

Yasa kapsamında drone’ların uçurulabileceği alanlar konusuna da bir kısıtlama getiriliyor. Daha önceki bir düzenlemeyle nükleer tesislere, parlamento binasına, başbakanlık ofisine yakın drone uçuşları yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bunlara ek olarak Japonya silahlı kuvvetler tesislerine, Amerikan askeri personeline ve diğer savunma bağlantılı tesislere 300 metreden daha yakın uçuş yapmak da yasaklanıyor. Aynı şekilde stadyumlar ve 2020 Olimpiyatlarının düzenleneceği tesisler de yeni yasayla drone uçuşlarına karşı korunan yerler arasında bulunuyor.