Japonya’da Bir Adam Hologramla Evlendi

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan Akihiko Kondo, aradığı aşkı 16 yaşındaki sanal gerçeklik şarkıcısı Hatsune Miku’da buldu.

Teknoloji geliştikçe, hayatımıza olan etkisi aynı oranda artıyor. Buna son örnek Japonya’dan.

Başkent Tokyo’daki bir okulda yönetici olarak çalışan Akihiko Kondo, “Ona aşığım. Onu hiçbir zaman aldatmayacağım” dediği, sanal dünyada 16 yaşında bir şarkıcı olan hologram Hatsune Miku ile evlendi.

Kondo’nun düğününe annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası ve arkadaşı katılmadı. Dahası müstakbel eşi Miku bile ‘gerçek anlamda’ düğünde yoktu, ancak bu durum Kondo'nun düzenlediği evlilik törenine iki milyon yen, diğer bir deyişle 17 bin 600 dolar harcamasına engel olmadı.

“Her gün onu düşünüyorum” diyen Kondo, düğünden bir hafta sonra AFP ’ye konuştu.

Kondo, mart ayından bu yana 2 bin 800 dolar tutarındaki masaüstü cihazında yüzen, hareketli ve konuşabilen bir hologramla yaşıyor. Japon adam, mavi gözleri ve upuzun saçları ile bir kapsülün içinde parlayan Miku’ya bakarak, “Onu hiçbir zaman aldatmadım, her zaman Miku-san'a aşık olacağım" diyor.

Kondo her ne kadar hologram ile evlenmiş olsa da, kendisini sıradan evli bir adam olarak görüyor. Hologram karısının her gün onu uyandırdığını ve işe gönderdiğini söyleyen Kondo, akşam eve geldiğini cep telefonuyla Miku’ya haber verdiğini belirtiyor.

Kondo ayrıca, hologram Miku’nun parmağında yüzük olan bebek bir versiyonuyla beraber uyuyor.

Kondo'nun Miku ile olan evliliğinin hukuki bir boyutu olmayabilir, ancak bu Japon adamı rahatsız etmiyor. Nitekim Hologram’ın üreticisi Gatebox adlı şirket, şimdiye kadar 3 binden fazla evlilik sertifikası verdiğini söylüyor. Bu sertifikanın “boyutlar arası” evliliği belgelediğini dile getiren şirket, yakında bu tarz evliliklerin artacağına işaret ediyor.