Japonya'da Dev Kripto Para Hırsızlığı!

Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın en büyük kripto para borsasından olan Coincheck saldırıya uğradı. Tam 530 milyon dolar değerinde NEM isimli kripto parayı çalan hırsızlar hala yakalanmış değil.

Son zamanların hızla değer kazanan kripto parası olan NEM, hırsızların da gözdesi konumunda. Şu anda Bitcoin haricindeki tüm kripto para işlemlerini durduran ve kullanıcılarından özür dileyen Coincheck, NEM'in "sıcak cüzdan" içerisinden çalındığını belirtti. Sıcak cüzdan ve soğuk cüzdan tanımlarının, güvenlik nedenleriyle fonların çevrimdışı tutulduğu ve bilgisayar korsanlarının erişmesinin önlenebileceği depolama yollarından iki tanesi olduğu da belirteyim.

Soğuk cüzdan yönetiminin zor olduğu gerekçesiyle NEM'i sıcak cüzdan içerisinde saklayan şirket, hırsızlığın etkilerini hala atmış değil. Ayrıca Coincheck'e yapılan yatırımların durduğu ve yatırımcıların güveninin sarsıldığı söyleniyor.

"Müşterilerimizin varlıklarının koruma altında olduğunu garantilemeye çalışıyoruz" açıklamasını yapan Japon şirket, güvenlik önlemlerinin artırıldığını dile getirdi.

Ayrıca Japonya'da bu tarz hırsızlıkların sayısı bir hayli artmış durumda. 2014 yılında yine bir dijital döviz borsası saldırıya uğramış ve 480 milyon dolardan fazla kripto paranın çalındığını ifade edilmişti. Bu saldırıdaki korsanlar bulunamadığını da hatırlatayım.