Japonya’da Karantina Gemisinde Bir Ölüm Daha! Sebebi Koronavirüs mü?

Japonya’da koronavirüs nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemiden bir ölüm haberi daha geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı, bir yolcunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü korkutmaya devam ediyor. Japonya’da şimdiye kadar 3 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ancak gelen son ölüm haberiyle birlikte bu sayının 4’e yükselme ihtimali var.

Japonya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı gemiden tahliye edilerek hastaneye kaldırılan bir yolcu hayatını kaybetti. Yolcunun 80'li yaşlarda bir erkek hasta olduğu kaydedildi.

Yolcunun ölüm sebebinin zatüre olduğu ve kronik hastalığa sahip olduğu belirtildi fakat korona virüsünü taşıyıp taşımadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Japonya’da şimdiye dek 3 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölenlerin 2’si karantina altına alınan Diamond Princess gemisindendi. Eğer son vakanın da korona virüs taşıdığı kesinleşirse Japonya’da korona virüsü kaynaklı ölümlerin sayısı 4’e çıkmış olacak.