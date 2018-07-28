Japonya’da Sel Felaketinden Etkilenenlere Apple Desteği

Şu sıralar Japonya büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya. Ülkenin güneybatısında etkili olan yıkıcı seller nedeniyle 8 milyondan fazla insan tahliye edilirken, 13 kişi kayboldu ve 225 kişi de yaşamını yitirdi.

Kuşkusuz belirtilen bu sayılardan çok daha fazla sayıda insan bu sel felaketinden bir şekilde etkilendi. Birçok insan evini ya da sahip olduğu başka şeyleri felaket nedeniyle kaybetti. Neyse ki Apple da yardım amacıyla felaketzedelere elini uzatıyor. Apple, sel felaketi nedeniyle Apple cihazları hasar alan kullanıcılar için, cihazların Apple tarafından ücretsiz olarak tamir edileceğini duyurdu.

Apple konuyla ilgili açıklamasında, “Son zamanlardaki bu felaket nedeniyle zarar gören herkese, en içten bir şekilde acılarını paylaştığımızı belirtmek istiyoruz ve mümkün olan en kısa zamanda toparlanmaları için dua ediyoruz. Felakette Apple cihazları hasar alan müşterilerimize ücretsiz servis imkanı sunarak cihazlarını ücretsiz olarak tamir edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz onarımların; Mac bilgisayarlar, iPhone'lar, iPad'ler, Apple Watch’lar, Apple ekranları ve iPod'lar gibi tüm Apple ürünlerini, Beats kulaklıklar gibi tüm aksesuarları kapsadığı belirtildi.

Aslında Apple bu tarz bir yaklaşımı ilk defa gerçekleştirmiyor. Apple daha önce de 2017 yılında Harvey Kasırgası nedeniyle yaşanan felakette de benzer bir yardım programı başlatmıştı.