Japonya’da Trafik Güvenliği İçin 'Otomatik Yanan Far' Kuralı Geliyor

Trafik güvenliğini daha üst seviyeye çıkarmak isteyen Japonya, bu konuda ilginç bir karar aldığını duyurdu. Buna göre ülkede, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren tanıtılacak olan otomobillerin hepsinde otomatik yanan farların bulunması zorunlu olacak.

Otomatik Yanan Farlar Zorunlu Olacak

DrivingVisionNews’in haberine göre, Japonya’da 1 Nisan 2020’den itibaren yeni tanıtılan binek araçlarda otomatik yanan far teknolojisi standart hale gelecek. Hatta Ekim 2021’den itibaren mevcut modellerin bu teknoloji olmadan satılması yasaklanacak.

Bu yeni kural ile birlikte, geceleri araçlarının farlarını kapalı konumda unutarak trafiğe çıkan sürücüler engellenmiş olacak. Çünkü Japonya’da yaygın olan bir davranış biçimine göre sürücüler, geceleri kırmızı ışıkta beklerken trafikteki diğer araçların sürücülerini rahatsız etmemek için farlarını kapatıyor.

Aslında bu iyi bir davranış gibi görünse de, yeşil ışıkla birlikte hareket edildiğinde sürücüler kapalı konumdaki farlarını açmayı unutabiliyor ve bu durum trafikte büyük bir tehlike oluşturuyor.

Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak isteyen yetkililer, çözümü bu şekilde yeni bir kural getirmekte bulmuş. Yeni uygulamaya göre, ortam yani gün içindeki ışık şiddeti 1000 Lux aydınlatma derecesinin altına düştüğü anda farlar yanmaya başlayacak. 7000 Lux seviyesinde ışık olduğunda ise farlar tekrar sönecek.

Japon Otomobil Federasyonu’nun araştırmasına göre, Ağustos 2014 tarihinden itibaren ülkede olan araçların yüzde 30’unda otomatik yanan far teknolojisi bulunuyor.