Japonya’daki Ayı Saldırıları Robot Kurtlar Tarafından Önlenecek

Japonya’daki ayı saldırıları için robot kurtlar gibi etkili bir çözüm geliştiriliyor. İnsanların böylelikle ayıların saldırıları bu yöntemle çok sık bir şekilde etkilenmesinin önüne geçilmesi bekleniyor. Peki, ayıların bölgedeki insanlara zarar vermesinin önüne geçmek için neden kurtlar kullanılıyor?

Japonya’daki Ayı Saldırıları İçin Çözüm: Robot Kurtlar

Robotlar, hayatımızın merkezinde giderek daha çok yer almaya başlıyor. Teknolojinin faydalarına bugünlerde eskiye kıyasla çok daha sık bir biçimde rastlıyoruz. Örneğin geçen günlerde İngiltere Savunma Kurmay Başkanı Nick Carter, The Guardian’a bir röportaj vermiş ve bu röportajda İngiltere ordusunun envanterine 2030 yılına kadar 30.000 robot ekleneceğini dile getirmişti.

Son gelişmelere bakılırsa bu tür örnekleri daha sık görmeye devam edeceğiz. Robotların artık kullanıldığı yeni bir alan daha var. Japonya’daki ayı saldırıları için robot kurtlar çözümü geliştiriliyor. Bölgedeki insanları rahatsız eden, onlara zarar veren ayılar için geliştirilen bu robotlar “canavar kurtlar” olarak nitelendiriliyor.

Canavar kurtlar aslında ayılara zarar vermek için geliştirilen robotlar değil, onları korkutmak için geliştirilen robotlardır. Japonya’nın Takikawa şehrinde sık sık rastlanan ayı saldırısı vakalarının önü arkasını kesmek için geliştirilip ilgili bölgelerde konuşlandırıldılar. Bu bölgede ayı saldırıları kritik bir sorun olduğundan ötürü bu tür bir çözümün şart olduğu düşünülüyordu. 2019 yılında 157 kişi ayılar tarafından saldırıya uğramıştı fakat canavar kurtlarla birlikte ilgili bölgelerde ayıların saldırısına ilişkin hiçbir vakaya rastlanmadı.

Doğa koruma uzmanlarına göre kara ayıların son saldırıları muhtemelen Japon vahşi doğasındaki meşe palamudu eksikliğinden kaynaklanıyordu. Ayılar, kış uykusu öncesinde beslenme düzenlerinin bir parçası olarak meşe palamutlarına güveniyorlar. Yüksek kalorili yemişleri olmadığı zamanlarda ise yiyecek bulmak için şehirlere doğru ilerlemeye başlıyorlar. Şehirler sürekli olarak büyüdüğü ve orman alanının şehirlerin aksine sürekli olarak küçüldüğü için insanlarla ayıların arasındaki mesafe azaldı ve bunun sonucunda da ayı saldırısı vakalarında artış meydana geldi.

Kara ayılar ile kurtlar eskiden Japonya’nın orta ve kuzey bölgelerinde yaşarlardı ancak o bölgedeki kurtların avlanma ve benzeri nedenlerle nesli tükendi. Robot kurtlar, bir bakıma onların modern halleri olabilir.