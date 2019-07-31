Japonya'daki Bilim İnsanları, İnsan-Hayvan Hibritleri Yetiştirebilecek

Genetik mühendisliği sayesinde hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen araştırmalarda, insan sağlığını olumlu yönde etkileyebilecek çalışmalara imza atılıyor. Bu çalışmalar hakkında bir yandan etik tartışmaları devam ederken, Japonya'dan çok ilginç bir haber geldi. Tokyo Üniversitesinden Hiromitsu Nakauchi'nin insan organları yetiştirebilmek için insan-hayvan hibridi embriyoların doğmasına izin verilmesine yönelik olan talebi, ilgili bakanlık tarafından onaylandı.

Tokyo Üniversitesinde kök hücre biyologu olan Nakauchi, fare ve domuz embriyolarına insan kök hücreleri yerleştirmeyi başardı. Ardından bu hücrelerin başka hayvanlara naklini başarıyla gerçekleştirdi. Nakauchi yaptığı çalışmaların başarıyla sonuçlanıp yetiştirilen organların insanlara naklini gerçekleştirebilmeyi istiyor.

Nakauchi'nin hedeflerinden birisi de insan organları üretmek için taşıyıcı olabilecek en iyi hayvanı bulabilmek. Çünkü genetik uzaklıklarından dolayı fare ve domuzların insan organları üretmek için en iyi seçenekler olmadıklarını düşünüyor.

Biyoetikçiler ise insan hücrelerinin, hayvanların beynine geçebilmesi durumunda neler olabileceğini tartışıyor. Nakauchi’nin açıklamalarına göre böyle bir durum mümkün değil. Çünkü yapılan çalışmalarda sadece hedeflenen organların yetiştirilmesi için çalışılıyor. Örneğin, 2017’de yapılan bir çalışmada diyabet hastası bir fare, başka bir fare embriyosunda yetişen sağlıklı pankreas sayesinde sağlığına kavuşmuştu.

Konu her ne kadar tartışmalı olsa da, yıllardır organ nakli bekleyen hastalar için bir umut ışığı olacak gibi görünüyor. Araştırmalar olumlu sonuçlanırsa, uygun organ bulamayan hastalar sonunda sağlıklarına kavuşabilir.