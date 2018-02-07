Japonya'daki Yaşlılar, Robot Hasta Bakıcılara Emanet

Yapılan araştırmalar, dünyanın en uzun ömürlü insanlarının Japonlar olduğunu gösteriyor. Hatta öyle ki, "Ölümsüzler diyarı" adıyla anılan Okinawa adası uzun ömre dair bilimsel araştırmaların merkezi haline gelmiş. Gelin görün ki, bu durum bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Fakat Japonya hükümeti, bu sorunu robotlarla çözmenin yollarını arıyor. Nasıl mı? Cevabı haberimizde.

İngiltere'nin en saygın gazetelerinden The Guardian'ın haberine göre, Japon robotik sektörü, yaşlı Japonlar'ın yataklarından tekerlekli sandalyelerine geçmelerine ya da banyo yapmalarına yardım edecek basit robotlar geliştirmek için çalışmalara başladı. Fakat Japon hükümeti bununla yetinmek istemiyor. Bakıcılık istihdamı ve talebi arasındaki farkı teknoloji ile kapatmak isteyen Japonya, 2020 yılında yaşlı vatandaşların yüzde 80’inin bakımında robotların görev almasını sağlayacak.

Japonya Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Ulusal Enstitüsü, Robot Geliştirme Bölümü Yöneticisi Dr. Hirohisa Hirukawa, teknolojinin yardımıyla sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlıların hayatlarını kolaylaştırabileceklerini söylüyor.

"Robot bilimi bütün sorunlarımızı çözemez ancak hayatımızdaki pek çok zorluğu kolaylaştırabilir" diyen Hirukawa, Japonya'daki bakımevlerinin sadece yüzde 8'inde hastaların yataklarına yerleşmesine yardımcı olan yükseltme robotlarının kullanıldığını ifade ediyor.

Dr. Hirukawa, bunun sebebi olarak yaşlıların, kendilerine bakan kişilerde insanı hassasiyet aramasını gösteriyor. İnsanların bu duruma şu an için pek de sıcak bakmadığını söyleyen Hirukawa, "Bakım gören insanlar tarafından bakacak olursak tabi ki ilk zamanlarda bir psikolojik direnç olacaktır. Ancak zamanla bu direncin kırılacağını ve robotların hasta bakımında yaygın olarak kullanılacağını düşünüyoruz" dedi.