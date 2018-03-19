Japonya’dan, Nükleer Füzyon İçin Yeni Süper Bilgisayar

Bu yıl, Japonya yeni geliştirdiği süper bilgisayarını kullanmaya başlayacak ve bu bilgisayar, gelişmiş nükleer füzyon araştırmalarında kullanılan dünyanın en güçlü bilgisayarı olacak.

Süper bilgisayar, Kuantum ve Radyoloji Bilimi Ulusal Enstitüleri’nde (QST) kurulacak, nükleer füzyon bilimi araştırmalarında kullanılacak ve 2035 yılında hizmet vermeye başlaması beklenen uluslararası füzyon projesi (ITER)’e destek verecek. Daha yeni isimlendirilmek üzere olan QST sistemi, en üst düzey Cray XC50 sistemi olamayacak (bu onur şu anda İsviçre Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'ndeki "Piz Daint”e ait) ancak dünyanın en güçlü bilgisayarları sıralamasında ilk 30’a girecek ve daha önce de belirtildiği gibi, füzyon araştırmalarındaki en hızlı süper bilgisayar olacak.

1,000 den fazla Japon ve Avrupalı araştırmacı, plazma fiziği ve füzyon enerjisi hesaplamaları alanında optimize edilen bu sisteme erişebilecek. Cray Japonya adına açıklamalarda bulunan Mamoru Nakano: "Cray XC50'nin hızı ve entegre yazılım ortamı, QST'nin altyapısını geliştirecek ve araştırmacıların keşiflerini hızlandıracak." dedi. Proje 2035 yılına kadar tamamen bitmeyecek olsa da bilim adamları 2025 yılında deneyleri başlatmayı umuyorlar.

Nükleer füzyon reaktörleri tam anlamıyla kullanıma girdikten sonra, insanlığa muhtemelen milyonlarca yıl boyunca kullanılabilecek olan limitsiz bir enerji sağlayacak. Yakın zamanda MIT de kendi füzyon projesi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. MIT bu projesinde, 200 megawatt gücündeki reaktörün 2033 yılında hizmete girmesini hedefliyor.