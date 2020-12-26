2030'a Kadar Dizel ve Benzinli Arabalar Yasaklanacak

Japonya'dan dizel ve benzinli araba yasağı geliyor. Hükümet sözcüleri ve kamu yayıncısı tarafından yapılan açıklamalara göre Japonya'da 2030 yılına kadar elektrikli arabalara geçilmesi planlanıyor.

Japonya merkezli haber kanalı NHK tarafından ortaya çıkan rapora göre Japonya, 2030'un ortasına kadar elektrikli araç satışlarını artırmak için benzinli otomobil satışını yasaklayacak. Asya ülkesi bunu, fosil yakıtlı araçlara sınır koyan diğer ülke ve bölgelerle uyumlu hale gelme programı kapsamında yapacak.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga geçtiğimiz Ekim ayında, Japonya'nın 2050'ye kadar karbon emisyonlarını net olarak sıfıra düşürme ve benzinli araçları aşamalı olarak kaldırma sözü vermişti. Hatta bunu yapan ikinci G7 ülkesi olacaklarını söylemişti.

Hükümet sözcüsü Katsunobu Kato Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Japonya Sanayi Bakanlığının yıl sonuna kadar resmi bir plan hazırlayacağını söyledi. Japonya Sanayi Bakanlığı, hibrit araçlar da dahil olmak üzere tüm yeni araçların elektrikli olmasını şart koşmayı düşünüyor.

Japonya'dan dizel ve benzinli araba yasağı

Japonya'da halihazırda uygulanmakta olan önlemler, Japon otomobil üreticilerinin -özellikle daha fazla araştırma ve geliştirme kaynaklarına sahip Toyota Motor gibi büyük firmaların- geliştirdikleri elektrikli araç teknolojisini kullanabileceği anlamına geliyor.

Nissan Motor CEO'su Ashwani Gupta yaptığı açıklamada, şirketinin 2030'a kadar aşamalı olarak uygulanacak dizel ve benzinli araç yasağına ayak uydurabileceğini söyledi.

Boston Consulting Group bataryayla çalışan otomobillerle ilgili bir raporda, Japonya'da elektrikli araçların payının 2030'da yüzde 55'e çıkmasının beklendiğini aktardı. Boston Consulting, "Akü fiyatlarının beklenenden daha hızlı düşmesi nedeniyle, elektrikli araç payı küresel olarak daha çok satılacak" dedi.

Karbon emisyonlarını düşürmek için devlet müdahalelerinin günden güne artış gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle dünyanın en büyük iki otomobil pazarı olan Çin ve ABD, benzinli modeller almadan önce sürücüleri cezbedecek elektrikli arabalar ve benzinli-elektrikli araçlar üzerinde önemli bir role sahip.

İngiltere haricinde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın bazı bölgeleri, Norveç ve Almanya fosil yakıtlı arabalara engel getirmeyi planlıyor. Avrupa Birliği'nin gelecekteki kısıtlamaları ise yakın zamanda açıklanması bekleniyor.