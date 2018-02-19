Japonya, Dünyanın En Uzun Ahşap Gökdelenini İnşa Edecek

Japon mimarlık ve inşaat firması Sumitomo Forestry, Japonya'nın başkenti Tokyo'da ahşaptan yapılmış 70 katlı bir gökdelen inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. W350 Projesi olarak adlandırılan yapı, 350 metre boyunda olacak ve içinde otellerden ofislere mağazalardan dairelere kadar birçok şey olacak.

Guardian'ın haberine göre, Japonya merkezli Sumitomo Forestry şirketi, 2041 yılına denk gelen 350'inci yıldönümleri şerefine 350 metrelik 70 katlı bir ahşap gökdelen inşa etmek istiyor.

Projenin toplamda 5.6 milyar doları bulacağı söylenirken, cam ve çelik konvansiyonel bir binadan yaklaşık iki kat daha maliyetli olacağı belirtiliyor. Ancak şirket, binanın yapım tarihi ile tamamlanması planlanan tarih olan 2041 yılı arasında yaşanacak teknolojik gelişmelerle birlikte maliyetin düşeceğini tahmin ediyor.

Japon hükümeti, ahşap binaların çevreye ve kent yaşamına yönelik avantajlarını uzun zamandır anlatıyor. Hükümet, 2010 yılında üç katlı ve daha küçük kamu binalarının yapımında ahşap malzemelerin kullanılmasını zorunlu kılan bir yasa çıkarmıştı. Sumitomo, bunu bir adım daha ileri götürmeyi ve daha çevre dostu materyaller kullanarak şehirleri ormanlara dönüştürmeyi istiyor.

W350 Projesi olarak bilinen binanın yüzde 90'ını ahşap olacak. Kalan yüzde 10'luk kısımda ise çelik kullanılacak. Binanın sütun, kiriş ve köşebentleri, ahşap-çelik karışımı bir hibrid malzemeden oluşacak. Ayrıca ahşap gökdelen, Japonya'daki sismik hareketler hesaba katılarak inşa edilecek.

455 bin metrekarelik alana sahip iç mekan, tamamen ahşaptan oluşacak. Binanın zemininden dış cephesini saran balkonlara kadar hemen hemen her yerde çeşitli bitki türleri olacak ve bu da kentin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlayacak. Binada toplam 185 bin metreküp ahşap kullanılması öngörülüyor.

Bununla birlikte dünyadaki ahşap gökdelenler son yıllarda popülerlik kazanmaya başladı. ABD'nin Chicago Nehri kıyısında yapılması planlanan 244 metrelik 80 katlı bir ahşap gökdelen, 2023 yılında tamamlanacak ve Tokyo'daki proje tamamlanana kadar 'dünyanın en uzun ahşap gökdeleni' ünvanına sahip olacak.