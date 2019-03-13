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Japonya’nın Ay Görevinde Toyota’nın Üreteceği Özel Araç Kullanılacak

Toyota Ay İçin Özel Arazi Aracı
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji

Toyota, dünyada en çok tanınan Japon markalarından birisidir. Çoğumuzun bildiği üzere, Toyota’nın araç üretme konusundaki tecrübesi de bir hayli fazla. Otomotiv devi şimdilerde, Ay’da kendi kendine gidebilen basınçlandırılmış özel bir arazi aracı üretmek amacıyla Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı ile birlikte çalışıyor. Bu özel arazi aracı, astronotların ay yüzeyini keşfetme yeteneğini büyük ölçüde geliştirecek.

Şu anki planlara göre, Japon Ay aracının 2029 yılında Ay yüzeyine iniş yapması hedefleniyor. 6 tekerlekli bu özel araç, Toyota’nın yakıt hücresi teknolojisini ve güneş enerjisini kullanarak içerisindeki 2 kişiyle birlikte 10 bin kilometre boyunca gidebilecek.

Ay yüzeyinde ilerleyecek olan arazi aracı yaklaşık olarak iki minibüs boyutlarında olacak ve içerisinde 13 metrekarelik bir yaşam alanına sunacak. Basınçlandırılmış özel bir araç olduğu için, astronotlar aracın içerisindeyken korumalı özel Ay kıyafetlerini çıkararak normal kıyafetleriyle durabilecekler.

Arazi aracı, insanlardan oluşan keşif ekibi Ay’a gönderilmeden önce Ay yüzeyine iniş yapmış olacak. Daha sonra keşif ekibi Ay’a gönderildiğinde, bu araç otonom bir şekilde ilerleyerek keşif ekibinin iniş yapacağı yerde onları karşılayacak.

Aslında bu teknolojinin Ay’da bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediğini söyleyemeyiz. Ancak basınçlandırılmış özel arazi araçları gibi yeni teknolojilerin, insanların Ay yüzeyinde incelemeler yapmasına büyük katkı sağlayacağına hiç şüphe yok.

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