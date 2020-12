Japonya Ryugu Asteroit Örneklerini Yayınladı

Japonya, Ryugu asteroit örneklerini detaylı bir şekilde erişime açtı. Bu ayın başında Dünya'ya giriş yapan ve 6 yıllık görevini tamamlayan Hayabusa2, 300 milyon km uzaklıkta bulunan Ryugu'dan topladığı örneklerle şaşırtıyor.

Bu ayın başında Japon Uzay Ajansı (JAXA), Ryugu asteroit örneğini Dünya'ya getirmeyi başardı; bu, bir asteroid örneğinin ikinci kez toplandığı olağanüstü bir başarı. Şimdi JAXA, 300 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Ryugu asteroit numunesinin bileşimi hakkında daha fazla ayrıntı paylaşıyor.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı asteroit örneklerini toplayıp Dünya'ya getirmesi için Haziran 2010'da Hayabusa2 uzay aracını fırlattı. Hayabusa2 geçtiğimiz yıl Dünya'dan yaklaşık 300 milyon km uzaklıkta bulunan Ryugu asteroitinin iki noktasından iki set örnek topladı.

Avustralya'da kırsal bir noktaya düşürülen Hayabusa2 uzay aracı, geçtiğimiz hafta ilk defa açılmış ve Şubat 2019'da toplanan örnekler kumlu granüllere benzediği için şaşırtmıştı. Şimdi de asteroitten alınan tüm örnekler detaylı bir şekilde paylaşıldı ve uzay meraklılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Japon bilim adamları, gelecek yıl asteroit örneklerinin eksiksiz bir çalışmasını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu çalışmalar kapsamında Güneş Sistemi kökenlerininin oluşumunu takip edecek, Dünya'daki yaşamın kökenleri hakkında fikir edinecekler.

The curation work for the Ryugu sample is steadily progressing. On December 21, sample catcher chambers B & C were opened and then the contents of chambers A & C were moved to the collection containers in the photo. The largest particles in chamber C are about 1 cm! pic.twitter.com/yWO15cKhG9