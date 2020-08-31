Japonya'da Uçan Araba Deneme Uçuşu Gerçekleştirildi

Dünya genelinde yüzlerce sayıda uçan araba projesi üzerinde çalışılıyor. Bazı projeler başarılı olurken bazıları ise başarısızlıkla sonuçlanıyor. Japonya'da SkyDrive şirketi tarafından geliştirilen uçan arabanın deneme uçuşu gerçekleştirildi. Uçan araba deneme uçuşu esnasında havada kalmayı başardı ancak havada kaldığı sürenin şu an için yetersiz olduğu belirtildi. Japonya'da SkyDrive tarafından geliştirilen uçan araba ile ilgili detaylar haberimizde.

Uçan Araba Deneme Uçuşu Esnasında 4 Dakika Havada Kaldı

Japonya merkezli SkyDrive şirketi geliştirdiği uçan arabanın deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Pervaneye sahip olan uçan araç deneme uçuşunda 1 2 metreye kadar yükseldi. Uçan arabanın havada kaldığı sürenin ise 4 dakika olduğu belirtildi. Bu süre uçan araçların piyasaya sürülmesi için yetersiz ancak uçan araba projeleri için çok güzel bir gelişme. Çok yakında normal araçlar yerine uçan araçlar görebiliriz.

SkyDrive şirketinin başındaki isim Tomohiro Fukuzawa, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Tomohiro Fukuzawa, yaptığı açıklamada, dünyada 100'ün üzerinde uçan araba projesinin yürütüldüğünü, insan ile yapılan uçuşlarda ise yalnıza birkaçının başarılı olabildiğini söyledi. Görünüşe göre SkyDrive şirketi büyük bir başarının altına imza attı.

Uçan arabaların ne zaman piyasaya sürüleeği ile ilgili bilgi paylaşan Tomohiro Fukuzawa, 2023 yılında uçan arabaların hayatımızda önemli bir role sahip olabileceğini söyledi. Uçan otomobilin şu ana kadar yalnıza 5 ila 10 dakika havada kalabildiğini söyleyen Fukuzawa, uçan araçların güvenli hale getirmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Uçan araçlar şu anda yetersiz pil ömrüne sahip. Ayrıca uçan arabaların piyasaya sürülmesi durumunda hava trafik kontrolü sorunu da ortaya çıkacak. Bir diğer sorun ise bu araçların çok yüksek fiyat etiketi ile satışa sunulması. Prof. Dr. Sanjiv Singh, arabaların 10 milyon dolar fiyat etiketine sahip olması ve yalnıza 5 dakika uçabilmesi gibi durumlarda hiçkimsenin uçan araç almayacağını söyledi.